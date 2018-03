Mein Freund Bernhard ist Mathematiker und arbeitet in einem Max-Planck-Institut in Tübingen. Irgendetwas mit Mathematik und Informatik. So viel weiß ich. Was genau, hat er mir nie erzählt.

Ich habe ihn aber auch nie gefragt. Wenn ich ehrlich bin, aus einer ängstlichen Ahnung heraus, nichts von dem zu verstehen, was er mir antworten würde. Zusammen mit Freunden treffe ich Bernhard einmal im Monat in der Gaststätte Zum Stern in Tübingen. "Männerabend" steht in unseren Kalendern. Wir reden, was Männer im Alter zwischen 50 und 60 eben so reden. Über die letzte und die nächste Reise, über Wein und Politik und manchmal auch über Frauen. Aber ganz bestimmt nicht über Mathematik und schon gar nicht darüber, was ich ein paar Tage nach unserem letzten Männerabend aus einer schriftlichen Einladung der Deutschen Forschungsgemeinschaft erfuhr: Bernhard Schölkopf, mein Kneipenfreund, erhält den bedeutendsten deutschen Forschungspreis. Ich war eingeladen nach Berlin, zur Verleihung des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises in die Akademie der Wissenschaften.

In den Tagen nach der Einladung verbringe ich viel Zeit im Internet. Support Vector Machines, mit denen sich Bernhard "bereits zu Beginn seiner wissenschaftlichen Laufbahn befasste", heißen nur so, sind aber gar keine Maschinen. Steht bei Wikipedia. Sie haben keine Schrauben und Rädchen, die man anfassen könnte. Sie sind ein mathematisches Denkkonstrukt, um Rechenvorgänge in einem Computer nach einer bestimmten Logik – einem Algorithmus – ablaufen zu lassen. Maschinen, die keine Maschinen sind, bleiben nicht das einzige Rätsel dieser Tage. Was ist ein Kernel? Was ein Schrumpfungsschätzer? Und was bedeutet Breitrandklassifikator?

Ich weiß nicht, wann es angefangen hat, dass man sich unter der Berufsbezeichnung seines Gegenübers nichts Richtiges mehr vorstellen konnte. Es muss in jener Zeit gewesen sein, als aus Hausmeistern Facility-Manager wurden. Wie soll ein Fachinformatiker für Systemintegration auf die Frage antworten, was er arbeitet? Programmierer sind Menschen, die vor einem Computer sitzen und Zahlencodes eingeben. Das muss genügen.

Ich verabrede mich mit Bernhard in seinem Institut und hole mir aus der Stadtbibliothek Reutlingen ein Buch: Data Science für Dummies. Ich will nicht völlig deppert vor ihm stehen. Das Vorwort scheint wie für mich geschrieben: "Die Datenrevolution wirkt sich auf so viele Gebiete aus, dass es heutzutage für alle Menschen notwendig ist zu verstehen, wie man Daten einsetzt. Dieses Buch wurde geschrieben, um Ihnen dabei zu helfen."

Ein Schreibtisch, ein Bildschirm, eine Tafel und viele Formeln

Etwa auf Seite 100 wird ein Beispiel beschrieben, das mir bekannt vorkommt. Kürzlich hatte meine Bank eine Kreditanfrage abgelehnt, ohne Begründung. Jetzt lese ich, dass Menschen wie Bernhard wahrscheinlich schuld daran sind. Informatiker entwerfen Programme, die Maschinen in die Lage versetzen, in den zur Verfügung stehenden Daten ein Ordnungssystem zu erkennen. Und daraus selbstständige Entscheidungen zu treffen.

Auf der Website des Max Planck Institute for Intelligent Systems stoße ich auf einen offenen Brief gegen "autonomous weapons": "Autonome Waffen werden die Kalashnikovs von morgen sein", schreiben die Autoren. "Wir glauben, dass Künstliche Intelligenz ein großes Potenzial hat, die Menschheit in vielerlei Hinsicht zu unterstützen. Ein militärisches KI-Wettrüsten zu beginnen ist dagegen eine schlechte Idee und sollte durch ein Verbot offensiver autonomer Waffen verhindert werden, die über eine vernünftige menschliche Kontrolle hinausgehen." Bernhard hat das unterschrieben.

Wenn wir bis spätabends im Stern sitzen und noch eine letzte Flasche Rotwein bestellen, ist der Gedanke, Bernhard habe irgendetwas mit autonomen Waffen zu tun, so weit weg wie das Wirtshausschild in der Langen Gasse von einem echten Stern am Himmel. Ich kenne kaum einen friedfertigeren Menschen als Bernhard. Mit seinem Dreitagebart und den zum Zopf gebundenen langen Haaren könnte er auch als Bewährungshelfer in der Jugendgerichtshilfe durchgehen.