Der Deutschen liebste Streitfrage ist natürlich, was deutsch sei. Der Streit wurde besonders erbittert geführt, bevor es die Nation überhaupt gab und nachdem sie ihr Image nationalistisch ruiniert hatte. Jetzt ist er wieder da. Er spaltet das Land in eine Seehofer- und eine Wulff-Fraktion, die einander für politisch gefährlich, wenn nicht abschiebungswürdig halten. Mit den Worten von Wilhelm Busch, der als deutsch gilt, obwohl er vor 1871, also vor der zweiten deutschen Reichsgründung, geboren wurde: "Wenn andere klüger sind als wir / das macht uns selten nur Pläsier / doch die Gewissheit, dass sie dümmer / erfreut fast immer."

So ist es auch im Islamstreit. Gehört diese Religion zu Deutschland? Man ist konträrer Meinung und empört sich voll klammheimlicher Freude über die Dummheit des anderen. Jetzt stimmen 76 Prozent der Deutschen Seehofer zu, es gab aber auch schon 56 Prozent für Wulff.

Ach, das Deutsche! Es war stets eine explosive Mischung aus Konstruktion und Wirklichkeit. "Der Islam gehört nicht zu Deutschland" (Horst Seehofer) ist daher genauso wahr und genauso falsch wie "Der Islam gehört zu Deutschland" (Christian Wulff). Es kommt ganz darauf an, ob man den Satz deskriptiv oder normativ meint.

Natürlich war der Islam hierzulande nicht so kulturprägend wie das Christentum, natürlich kann er dennoch zu Deutschland gehören, heute und künftig. Ob man das aber begrüßt, hängt wie beim Christentum davon ab: ob die Religionsgemeinschaft bereit ist, sich unterm Dach des Grundgesetzes zu versammeln und Religionsfreiheit voll zu akzeptieren. Das gilt nun bereits für die Mehrheit der Muslime in Deutschland, zumal die meisten Deutsche sind. Es gilt aber nicht für den theologischen Mainstream des Islams, der die Moscheen weltweit prägt und gern für alle Muslime auch hierzulande spricht.

Seehofers Satz ist eine politische Provokation. Man sollte nicht darauf hereinfallen, indem man das Gegenteil behauptet. Seehofer lässt sich islamfeindlich entsichern, Wulff lässt sich kulturrelativistisch ausschlachten. Besser diese beiden Sätze nicht nachbeten, sondern jene Muslime unterstützen, die einen undogmatischen Islam in Deutschland beheimaten wollen. Und: Im Islamstreit das Deutsche weder verherrlichen noch verleugnen! Wäre schön, wenn das deutsch wäre.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio