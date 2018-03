Draußen Regen, Matsch und Schnee, da fährt das Omelett doch lieber in den Urlaub, und zwar in die Tropen. Dort trifft es sich mit einer vollreifen Papaya. Die wird in gabelfertige Stücke zerteilt, auf die wir etwas Salz streuen (das habe ich auf Trinidad gelernt). Das allein ist schon ein erfreulicher Akzent, und wenn Obst sonst auch nicht zum Omelett passt (jedenfalls solange es keine Nachspeise ist), in diesem Fall verhält es sich anders: Die Papaya hat eine fleischige Konsistenz, ist weder zu süß noch zu sauer, und das Salz darauf stellt die geschmackliche Brücke zum Omelett dar. Einen optischen Akzent setzen Sie, wenn Sie außerdem noch sehr dünne Streifen (gewaschener und getrockneter) Gurkenschale über die rötliche Papaya legen.

Der tropische Effekt lässt sich steigern. Wenn Sie am Vorabend Hühnerbrust gebraten haben, dann können Sie den kalt gewordenen Rest in feine Streifen schneiden und diese dann mit einer Marinade anrichten, die aus dem Saft von geraspeltem und ausgedrücktem Ingwer besteht, etwas Limettensaft und Erdnussöl. Streuen Sie geriebene Limettenschale darüber, vielleicht auch ein wenig Sesam, dann ist alles perfekt.

Neben unserem Übersee-Omelett liegen Streifen aus Kokosnuss (gibt’s im Asia-Laden). Oder Bananenchips, und die machen wir selbst: Backblech mit Backpapier auslegen, Bananenscheiben drauf, mit Zitronensaft bestreichen. Im Backofen bei etwa 60 Grad Umluft trocknen, rund acht Stunden. Ab und zu umdrehen.

Eine kubanisch inspirierte Beilage wiederum wären Käsestücke (nicht zu würzige, vielleicht ein Provolone dolce), die mit Guavenkonfitüre bestrichen sind. In diesem Fall würde ich das Omelett etwas kräftiger würzen, um einen schönen Kontrast zu haben, etwa mit Piment d’Espelette oder Cayennepfeffer.

So kommen Urlaubsgefühle auf. Erst recht, wenn Sie etwas Muskat oder einen Schuss Angostura in den Morgenkaffee geben. Und warum nicht den Tag in diesem Stil fortsetzen? Mit Salsa oder Reggae, mittags dann Reis und schwarze Bohnen, danach vielleicht etwas Rum oder gar eine Zigarre. Die Palmen und das Meer denken wir uns dazu, und abends schauen wir Fluch der Karibik. Ein Omelett kann einen wirklich auf Ideen bringen.

Für die Garnitur: ½ Papaya, Salz, getrocknete Gurkenschale Für das Basis-Omelett (2 Personen): 6 Eier, weißer Pfeffer, Butter, 1 Schalotte, Salz, Tabasco, Worcestersauce, Sonnenblumen- oder Maisöl

Basisrezept: Butter, Pfeffer, Schalottenwürfel anschwitzen; Eier trennen, Eiweiß salzen und schlagen; Öl, Tabasco und Worcestersauce ins Eigelb und schlagen; die Massen mischen; dünne Eimasse-Schicht in der Pfanne leicht stocken lassen, mit Spatel falten; nächste Schicht auf dem ganzen Pfannenboden verteilen (den festen Halbmond dabei mit dem Spatel anheben und Pfanne schräg halten, sodass die flüssige Masse auch darunterfließen kann), wieder falten etc.