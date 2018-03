Wenn man der kleinen Möwe aufs Federkleid drückt, kreischt sie lautstark vor sich hin – und sofort bin ich an der Ostsee. Es ist warm, ein laues Lüftchen weht, die rosa Buschwindröschen blühen, das hellgrüne Strandgras raschelt im Wind, und das Wasser ist so himmlisch blau wie sonst nirgends auf der Welt. Glatt wie ein Spiegel, lädt es zum Schwimmen ein, weit, weit hinaus, und wenn man sich auf den Rücken dreht und treiben lässt, wölbt sich über einem ein Veilchenhimmel, und es kreischen die schneeweißen Möwen. So kann sie sein, die Ostsee. Ist sie aber meistens nicht.

Doris Dörrie, 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

Als Kind war ich mehrmals im Sommer dort, und meine Mutter verzweifelte. Alle fünf Minuten musste sie uns vier Kindern Wollpullover und Mützen anziehen, ihr banger Blick war stets nach oben in den Himmel gerichtet, denn öffnete sich in der bedrohlich dunkelgrauen Wolkenschicht mal ein klitzekleines blassblaues Loch, durften wir uns schnell ausziehen und kurz, ganz kurz nur, ins kalte Wasser rennen. Niemals durften wir die Haare nass machen wegen anschließender Erkältungsgefahr, es drohten Bronchitis und Lungenentzündungen. Mit blau gefrorenen Lippen mussten wir gleich wieder rein in ebenso blaue Frotteebademäntel, die meine Mutter für uns alle genäht hatte, und wurden fest gerubbelt, um wieder warm zu werden. Mit eiskalten Händen bauten wir Sandburgen, traten auf kühlschrankkühle angeschwemmte Quallen, mein Vater hielt sich mit Sandburgenbauen warm und sagte des Öfteren: "Die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen."

Meine Mutter studierte weiter den Himmel. Und schnell wieder die Mützen auf! Und die Jacken an! Irgendwann hatte sie es einfach satt, und meine Eltern beschlossen, von nun an alle Sommerferien ausschließlich im Süden zu verbringen. Italien. Spanien. Dreißig Grad. Jeden Tag Sonne. Alle Kinder wochenlang nur in der Badehose. Herrlich. Und dennoch habe ich nie dieses magische blaue Licht über der Ostsee vergessen – und die Schreie der Möwen.