DIE ZEIT: In wenigen Tagen kommt Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer in die Kinos. Michael Ende hat die Geschichte 1957 geschrieben. Was sagt sie uns heute?

Roman Hocke: Endes Texte sind zeitlos, weil sie große Sinnfragen stellen. Er schrieb ja auch nicht dezidiert für Kinder, sondern eher für das Kind im Menschen. Das ewig Kindliche, das sich sein Staunen bewahrt, das überrascht werden will, das nicht von Vorurteilen verformt ist und Selbstverständliches hinterfragt. Das aber auch fragt: Woher komme ich, wohin gehe ich, wer bin ich?

ZEIT: Mit den Verfilmungen von Momo und der Unendlichen Geschichte war Ende nicht glücklich. Würde ihm dieser Film gefallen?

Hocke: Schwer zu sagen, ich bin ja nicht Ende.

ZEIT: Kaum einer kannte ihn so gut wie Sie!

Hocke: Dieser Film ist sehr nah am Original. Diese kleine surreale Welt, in der eine Lokomotive übers Meer schwimmt, und die epische Stimmung, die Ende so wichtig war, transportiert der Film sehr gut. Ich kann mir vorstellen, er wäre zufrieden gewesen.

ZEIT: Von Jim Knopf hörte man zuletzt vor drei Jahren. Damals entschied der Thienemann Verlag, dass in der Geschichte weiterhin der Begriff "Neger" verwendet werden soll. Im Film kommt er nicht vor. Wissen Sie etwas über diese Entscheidung?

Hocke: Der Film ist ein Produkt unserer Zeit, da wollte man sicherlich keine Empfindlichkeiten verletzen.

ZEIT: Hätte sich Ende dafür entschieden, das Wort durch ein anderes zu ersetzen?

Hocke: Als die Bewohner von Lummerland das Postpaket mit dem schwarzen Baby finden, sagt der Fotograf Herr Ärmel: "Das dürfte vermutlich ein kleiner Neger sein." Nur an dieser einen Stelle kommt das Wort vor, auf insgesamt 800 Seiten. Ende hat es benutzt, um zu zeigen, dass Herr Ärmel ein Mensch mit einem besonders engen Weltbild ist. Er hat Vorurteile bewusst aufgegriffen, um sie dann umzukehren. Gerechtigkeit war ihm ein wichtiges Anliegen. Würde Michael Ende das Buch heute, in unserer Zeit, schreiben, würde er das Wort nicht mehr verwenden, denke ich.

Roman Hocke Der Literaturagent Roman Hocke, 64, hat die Jim Button Foundation mitgegründet, die in diesen Wochen die Kampagne "Mut zur Fantasie" startet.

ZEIT: Warum hat Ende überhaupt einen schwarzen Jungen zur Hauptfigur gemacht?

Hocke: Er soll einen Bericht über ein schwarzes Kind gesehen haben, das nach Europa kam und hier aufgenommen wurde. Mag sein, dass ihn das beeinflusst hat. Ich vermute eher, dass er sich gar nicht so bewusst für Jim entschieden hat. Ende hatte beim Schreiben nie einen Plan. Wahrscheinlich wusste er als Autor selbst nicht, was in dem Paket war, bis es geöffnet wurde, und war überrascht, den Jim Knopf darin zu finden.

ZEIT: Das Buch war für Ende der Anfang seiner großen Karriere als Kinderbuchautor. Was reizte ihn so sehr am Fantastischen?

Hocke: Endes Vater war ein surrealistischer Maler. Dessen Bilder waren für ihn die Fenster zur Welt. Das Fantastische prägte ihn von Anfang an. Das ist ganz automatisch in seine Bücher eingeflossen.

ZEIT: Es war aber auch Grund für Kritik. Endes Bücher galten als eskapistisch.

Hocke: Unter diesem Vorwurf hat er sehr gelitten. Gerade die 68er haben von Ende erwartet, dass er die Kinder für die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit vorbereitet. Er sagte dann immer, das tue er ja auch, nur auf etwas anderem Wege.

ZEIT: Endes Absicht war es also, mit dem Fantastischen in die Realität der Kinder hineinzuwirken?

Hocke: Das zeigte er später explizit in der Unendlichen Geschichte: Bastian kehrt verändert aus Fantasien zurück. Bücher formen die Wirklichkeit, das ist das Magische an ihnen. Die Bedeutung der Fantasie liege darin, den Dingen Sinn und Wert zu geben, sagte Ende.

ZEIT: Was meinte er damit?

Hocke: Dass jeder dazu in der Lage ist, sich die Welt in neuen Formen vorzustellen. Wie wünscht man sich das Miteinander, wofür will man einstehen? Vielleicht ist ja mal eine erdachte Welt dabei, von der wir sagen: Die ist besser, so könnte es werden.