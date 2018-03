Wenn ein Mensch zur gleichen Zeit erfährt, dass er einen Nobelpreis gewonnen hat und von seinem langjährigen Partner verlassen wird: So in etwa muss man sich den Gesichtsausdruck meiner knapp dreijährigen Tochter Elena vorstellen, als sie das erste Mal vor dem Baum steht, den sie bisher nur aus meinen Erzählungen kannte. Jenem Baum, zu dem fast täglich Kinder wie sie pilgern, um ihren wertvollsten Besitz abzugeben: Schnuller. In allen Varianten hängen sie an den kahlen Ästen auf der Meenkwiese in Winterhude. Rote, rosa, grüne, blaue, braune, gelbe, regenbogenfarbene. Schnuller mit einem Pinguin drauf, einem Auto, einer St.-Pauli-Piratenflagge. Schnuller mit und ohne Ring. Auf einem steht "Papa is the Best", auf einem anderen "Ava", auf einem dritten "Monday". Wie viele es sind? Unmöglich, sie zu zählen, mehrere Hundert müssen es sein. Die meisten hängen an Schnüren, fünf bis zehn an einer zusammengebunden, der gesamte Schnullerschatz eines Kleinkinds. Jede Schnur symbolisiert einen frühen Wendepunkt im Leben.

Und dieser Baum, der sogenannte Schnullerbaum, sorgt dafür, dass der Wendepunkt, wenn nicht einfach zu bewältigen, so doch zumindest nicht allzu prägend in Erinnerung bleibt. Das hatte uns ein befreundetes Elternpaar versprochen, als wir ein paar Wochen zuvor zusammensaßen und meine Frau sagte, sie wolle unsere Tochter von ihrem Schnuller entwöhnen. Weil die Kinder im selben Raum spielten, waren die Freunde ins Englische gewechselt und hatten erzählt, wie sie ihre beiden Großen erfolgreich mithilfe der Sage des Schnullerbaums entwöhnt hatten.

Am gleichen Abend begann in meiner Familie eine Dramenkomödie in drei Akten.

1. Akt: Die Prophezeiung

"Ich möchte dir noch etwas erzählen", sage ich zu Elena, während ich sie zudecke. Sie nickt, glücklich. "Es gibt da eine Schnullerfee, und die sorgt dafür, dass alle Babys Schnuller haben. Sie hat auch einen Baum. Wenn man groß genug ist, um ohne Schnuller zu leben, bringt man seine Schnuller dorthin, damit sie die Schnuller den Babys geben kann, die neu geboren werden. Und bald bist du dran. Wenn du den Schnuller an den Baum gehängt hast, gibt dir die Schnullerfee ein Geschenk. Das ist doch toll, nicht wahr?"

Sie schüttelt den Kopf, ängstlich, sagt: "Aber wir geben nur einen Schnuller, die anderen behalten wir." – "Nein, wir müssen ihr schon alle Schnuller geben. Sie muss sie ja dann weitergeben an die kleinen Kinder."

Die Idee mit dem Schnullerbaum stammt aus Dänemark. Der erste stand 1920 auf der Insel Thurø. In Deutschland gibt es sie erst seit ein paar Jahren. In manchen Städten initiieren Schnullerhersteller das Ritual, in den meisten fangen Menschen einfach damit an. Wie in Hamburg. Edith Aufdembrinke ist fast täglich auf der Meenkwiese, sie hat dort einen Garten angelegt, den sie pflegt, und fand immer wieder Schnuller auf der Wiese. "Als ich 20 Schnuller hatte, habe ich sie an den Baum gehängt", sagt sie. Das war vor vier Jahren. Eltern sahen das und kamen wieder. Mit ihren Kindern, und deren Schnullern. "Manchmal machen sie sich richtig schick", erzählt Aufdembrinke, "es ist ein besonderer Tag. Und wenn ich gerade nebenan am Gärtnern bin, bedanken sich nicht selten die Eltern bei mir."

Das werde ich hoffentlich auch bald tun können. Nachdem wir ein paarmal beim Schnullerbaum gewesen sind, wirkt Elena erstaunlich einsichtig. Aber ich bekomme nun etwas Angst. Der Schnuller ist ja auch für mich angenehm. Wenn sie nachts schreit, stecke ich ihr einen in den Mund, und sie schläft zufrieden weiter. Tagsüber das Gleiche. Ob Elena schon so weit ist, diesem Impuls – den Schnuller bei Aufregung, Nervosität oder Müdigkeit in den Mund zu nehmen – zu widerstehen?

2. Akt: Die Trennung

Heute ist der große Tag, vor dem Elena sich wohl ebenso fürchtet wie wir Eltern. Ein Sonntag. Elena, im Kleidchen, hat eine Schnur mit ihren sieben Schnullern in der Hand. Als wir bei dem Baum angekommen sind, bleibt sie erst einmal einige Sekunden stehen. Betrachtet erst den Baum, dann ihre eigene Schnur. Sie seufzt, sagt: "Mama, hochheben", und legt ihre Schnur über den Baum. Einfach so. Ich schaue verblüfft meine Frau an und binde die Schnur fest. Dann kommen doch ein paar Tränen. Was tun? Erst mal Eis essen! Und dann nach Hause ...