Wenn die Slowakei ihn lassen würde, hätte Gerd-Hermann Horst die Betrügereien in Vrbové wahrscheinlich längst selbst aufgeklärt. Aber Horst darf keine Polizisten kommandieren, er ist kein slowakischer Ermittler und kein Oberstaatsanwalt. Horst ist Unternehmer. Seine Firma ist Weltmarktführer für gestrickte Matratzenbezüge. Ein typischer deutscher Mittelständler, mit Sitz im Erzgebirge, rund 650 Beschäftigten und Strickfabriken in Rumänien, China – und in der Slowakei.

Horst, 59 Jahre, schwarze Kastenbrille, streng nach hinten gestrichene graue Haare, rheinländische Farbe in der Stimme, sieht sich als Opfer eines Betrugs und fühlt sich von den Behörden in der Slowakei im Stich gelassen. Er ist einer von vielen Unternehmern, die unter Schwierigkeiten in dem osteuropäischen Staat leiden – aber einer der wenigen, der sich traut, darüber offen zu sprechen. Denn in dem Land mit seinen sechs Millionen Einwohnern gibt es ein Korruptionsproblem. Darunter leiden Bürger wie auch Unternehmer.

Im Jahr 2006 ging Gerd-Hermann Horst noch voller Optimismus als Pionier in die Slowakei. Er eröffnete eine Fabrik im Städtchen Vrbové im Donauhügelland, gut 100 Kilometer östlich von der Hauptstadt Bratislava entfernt. Es ist die Zeit, in der die Slowakei als "Tatra-Tiger" bekannt wird, als Wirtschaftsboom-Land an den Karpatenausläufern der Tatra. Der EU-Beitritt hat bei Investoren aus dem Ausland eine Goldgräberstimmung ausgelöst – auch bei dem Textilunternehmer Horst.

Doch bald erfährt er, dass leitende Angestellte ihn im großen Stil betrügen. "Der Schaden beträgt mindestens sechs Millionen Euro, mit Folgeschäden zehn Millionen", sagt er. Die Mitarbeiter verschenkten Textilreste, statt sie zu verkaufen, kassierten heimlich Provisionen für Aufträge, und zuletzt seien ganze Maschinenteile verschwunden. Am meisten verzweifelt der Unternehmer aber daran, dass die slowakischen Behörden die Ermittlungen verschleppt oder sie grundlos eingestellt hätten. "Seit sechs Jahren passiert in dieser Sache nahezu gar nichts", sagt er. Und Horst hat mittlerweile Angst, dass seine eigenen Ermittlungen in der Slowakei ihm gefährlich werden könnten.

Der Mord an dem slowakischen Investigativjournalisten Ján Kuciak und dessen Freundin nahe Bratislava hat auch ihn aufgeschreckt. Kuciak hatte über Korruption in seinem Land geschrieben. Die Unternehmen, zu denen Kuciak recherchierte, sollen Verbindungen bis in die Regierung und zum organisierten Verbrechen gehabt haben. Der Doppelmord löste landesweit Proteste aus, die bereits den Ministerpräsidenten Robert Fico und seinen Innenminister Robert Kalinak zum Rücktritt zwangen. Dennoch sind auch am Wochenende Zehntausende Menschen auf die Straßen in Bratislava geströmt, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Sie fordern Neuwahlen. Auch weil sie der gegenwärtigen Regierung nicht zutrauen, den Fall des ermordeten Journalisten wirklich aufzuklären.

Der Mord hat das Vertrauen der Bürger in den Staatsapparat weiter erodieren lassen. Schon länger klagen viele, auch ausländische Investoren, über Korruption. Nur hören wollte es niemand.

Gerd-Hermann Horst mit seiner Matratzenstrickerei hat an zahlreiche Diplomaten und Politiker in Deutschland und bei der EU-Kommission in Brüssel geschrieben. Die Antwortschreiben gleichen sich: Man sei nicht zuständig, könne nicht in ein fremdes Justizsystem hineinwirken, und – sein Fall sei ein tragischer Einzelfall.

So stellt es gegenüber der ZEIT auch die slowakische Botschaft in Berlin dar. Sie weist die Vorwürfe zurück. Der Fall in Vrbové sei "der erste seiner Art", andere seien nicht bekannt. Außerdem teile man nach Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft in der Slowakei mit, die Fälle indizierten "vielmehr eine permanente Absenz der inneren Betriebskontrolle als ein strafrechtliches Verfahren". Andere Anfragen der ZEIT beim Justizministerium in der Slowakei, beim Wirtschaftsministerium und bei der zuständigen Staatsanwaltschaft blieben unbeantwortet. Handelt es sich bloß um unternehmerisches Versagen? Einen Einzelfall?