Über den Handelskrieg dozieren die Lehrbücher: Wer ihn anzettelt, verliert. Nehmen wir einen Strafzoll von 25 Prozent auf Stahl, wie ihn Donald Trump verhängt hat. Der erste Effekt: Die geschützten Stahlerzeuger erhöhen ihre Preise. Der zweite Effekt: Stahlprodukte, sagen wir Bagger oder Kühlschränke, werden teurer; folglich sinkt die Nachfrage für diese Produkte, und die Jobs verschwinden. Drittens: Die Kundschaft läuft zur ausländischen Konkurrenz über. Denn auf Fertigprodukten wie Baumaschinen oder Autoteilen liegen keine Strafzölle; also können die Ausländer das billiger als die heimischen Erzeuger verkaufen; wieder verschwinden Arbeitsplätze.

Fazit: Um 140.000 Jobs im Stahlkocher-Sektor zu schützen, gefährdet Handelskrieger Trump 6,5 Millionen Jobs in der stahlverarbeitenden Industrie, von der Vergeltung düpierter Partner ganz zu schweigen.

Ökonomen sind selten gute Propheten. Aber in diesem Fall können sie stolz sein: Genau dieses Szenario ist Wirklichkeit geworden, abzulesen am Schicksal der kleinen Firma American Keg Company in Pottstown, Pennsylvania, dem Staat, der mitentscheidend war für Trumps Wahlsieg. Dort produzierten 30 Arbeiter handliche 60-Liter-Stahlfässer, wie sie in Kneipen oder kleinen Brauereien zum Einsatz kommen. Eine Woche nach Bekanntgabe der Stahlzölle versammelte der Chef Paul Czachor seine Belegschaft, um eine traurige Nachricht zu verkünden: Ein Drittel müsse entlassen werden.

Warum? American Keg war sowieso schon im Risiko, weil Bierfässer aus Deutschland und China für unter hundert Dollar zu haben waren, die eigenen aber 115 Dollar kosteten. Die kleinen Craft-Beer-Brauereien waren patriotisch genug, für das "made in USA" extra zu löhnen. Aber der Patriotismus hat Grenzen. "Unsere Kunden", so der Chef, "schätzen es, dass unsere Fässer von amerikanischen Arbeitern hergestellt werden. Bloß sind sie nicht bereit, stetig steigende Preise zu zahlen." Die waren schon gestiegen. Die heimischen Stahlerzeuger hatten im Wahlkampf, als Trump Strafzölle versprach, die Preise um 35 Prozent erhöht. Nun droht die nächste Erhöhung. Czachor: "Die könnte uns aus dem Markt werfen." Deshalb die vorbeugenden Kündigungen.

Der Chef: "In diesem Jahr werden wir die Preise für unsere Fässer wohl so weit anheben müssen, dass sie 30 Prozent mehr kosten als Importfässer. Das könnte den Laden in den Ruin treiben. Wir machen schon Verluste von 50.000 oder gar 100.000 Dollar pro Monat." American Keg wird wohl nicht überleben, es sei denn, dass Trump auch Importfässer aus China und Deutschland durch Zölle verteuert – oder der Mann ein Einsehen hat und die Stahlauflagen zurücknimmt.

So weit die Ökonomie. Die politische Seite ist noch dunkler. Hören wir Mark Foster, 55, zu, der seinen Job bei American Keg verloren hat. Solche nicht besonders hoch qualifizierten Arbeiter gehörten 2016 zu Trumps treuesten Wählern. Ihm seien fast die Tränen gekommen, als ihm gekündigt wurde, bekennt Foster. "American Keg war mein Leben, meine Unabhängigkeit. Ich habe Geld verdient. Wir hatten einen vollen Kühlschrank. Jetzt müssen wir den Staat um Lebensmittelmarken anbetteln", erzählt er dem Wall Street Journal. Dann: "Warum machen Sie das, Mr. Trump, wenn wir doch lieber arbeiten würden, als von der Wohlfahrt zu leben?"

Wenn Trump im November die Kongresswahlen verliert, wird er das Menschen wie Mark Foster zu verdanken haben – den kleinen Leuten, die er angeblich vor der Globalisierung schützen wollte. Er hätte die Folgen voraussehen können, wenn er das Kapitel über Weltwirtschaft im Lehrbuch für das erste Semester Ökonomie gelesen hätte.