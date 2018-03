Dergleichen soll in Coburg nicht mehr vorkommen. Schusswaffen, befindet eine herzogliche Verordnung vom August 1810, gehören nicht in Schülerhände: "Wir können ohnmöglich annehmen, dass es Eltern geben kann, die ihren Kindern erlauben, ein solches Spiel zu treiben, das sie und andere leicht auf ihre ganze Lebenszeit unglücklich machen kann." Auslöser des Schreibens ist ein Schulfest, auf dem, so schildert es das Dokument, gleich "mehrere Schulknaben sich ganz aufsichtslos mit Schießen aus Pistolen und anderen Schießgewehren belustigt haben". Fortan an würden "sämmtliche Polizeiofficianten in den Städten und auf dem Lande hierdurch angewiesen, den Kindern, welche sie mit Schießgewehren betreten, diese wegzunehmen".

