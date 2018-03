Im März 2013 treffen sich drei Männer im Schweizer Schaffhausen, einem idyllischen Städtchen direkt an der Grenze zu Deutschland. Im italienischen Restaurant Santa Lucia ziehen sie sich, so geht es aus späteren Aussagen vor Strafverfolgern hervor, in den Weinkeller zurück, einen großen, fensterlosen Raum mit schmiedeeisernem Schmuck und italienischen Wandbemalungen. Dort setzen sie sich an einen Tisch und schließen die Tür. Der Wein schmeckt, nach zehn Minuten ist man beim Du. Einer der Männer steigt zwischendurch die Treppe hinauf und ruft der Bedienung zu: "Wir hätten gerne noch ein Viertel Wein!"

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden