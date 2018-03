Ein bisschen Normalität wäre schön – oder wenigstens, wieder zu wissen, was das ist. Der Wohnungsmarkt in Hamburg wirkt inzwischen geradezu bedrohlich. Wer sich auf die Suche begibt, ist angesichts des knappen Angebots und der hohen Preise schockiert, wer irgendwo unterkommt, kann zusehen, wie um ihn herum Mieten und Kaufpreise steigen. Und wer sich gegen einen Umzug entscheidet, bedauert womöglich schon bald die verpasste Gelegenheit: Was noch vor wenigen Jahren absurd teuer zu sein schien, wäre inzwischen ein Schnäppchen. Dieses ständige Neujustieren der eigenen Maßstäbe und Ansprüche, ist das jetzt normal?

