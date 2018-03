Es ist nicht ohne Ironie, dass der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont am Wochenende ausgerechnet in Schuby, kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze, festgenommen wurde. In einer Gegend also, die lange und blutig zwischen Deutschen und Dänen umkämpft war, die aber seit 150 Jahren friedlich ist und zeigt, wie sich Mehrheit und Minderheit in einer Region arrangieren können: mit Respekt, mit garantierten Rechten und geteiltem Wohlstand.

Doch Puigdemont wird kaum Gelegenheit haben, den friedlichen Ausgleich in der Grenzregion zu studieren, wenn er nun in der Justizvollzugsanstalt Neumünster in Auslieferungshaft sitzt. Zu viel steht für ihn auf dem Spiel, persönlich und politisch, es geht um seine Freiheit und um seine Zukunft. Es geht, mehr noch, um die Zukunft der katalanischen Sezessionsbewegung und darum, wie Europa mit solchen Fragen umgeht. Und über all das zu befinden haben nun ausgerechnet Richter in Schleswig. Sie dürften sich darüber kaum freuen. Aber sie haben keine Wahl. Auch das ist Europa 2018: So eng sind die Staaten mittlerweile zusammengerückt, dass ein Gericht in Schleswig-Holstein in den Kampf der Katalanen eingreifen muss, in einen Fall, in dem sich juristische und politische Fragen unentwirrbar ineinander verschlingen.

Nach allem, was bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe am Montagabend bekannt war, hat das Oberste Gericht Spaniens am Freitag einen Europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont erlassen. Dieser wurde nach Deutschland an das Bundeskriminalamt übermittelt. Das BKA informierte die Polizei in Schleswig-Holstein, der Regionalpolitiker, der offenbar vom spanischen Geheimdienst beschattet wurde, werde auf der Rückreise aus Finnland durch Deutschland kommen. Er sei auf dem Weg zurück nach Belgien, wo er nach dem Scheitern der Sezessionsbestrebungen Zuflucht gefunden hatte, zuletzt unbehelligt von der spanischen Justiz. An einer Autobahnraststätte griff die Polizei dann zu.

All das sind, jeder für sich, routinierte Schritte, rechtlich unanfechtbar, es ist eine eingespielte Mechanik der Strafverfolgung über europäische Staatsgrenzen hinweg. Genau zu diesem Zweck wurde der Europäische Haftbefehl 2004 eingeführt: um die Verfolgung von Kriminellen zu erleichtern, auch wenn die Binnenkontrollen in der EU fallen.

Der Gedanke, der dahinter steht, ist einfach – und ein bisschen euphorisch. Alle EU-Mitglieder, so die Annahme, sind funktionierende Rechtsstaaten, ihre Rechtsordnungen sind nicht identisch, aber ähnlich. Wenn also in einem Staat die Justiz einen Europäischen Haftbefehl erlässt, können sich die Behörden in den anderen EU-Staaten darauf verlassen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist – und den Gesuchten festnehmen, ohne große Fragen, ohne aufwendige eigene Prüfungen. In vielen Fällen funktioniert das bestens, bei Terrorismus etwa, auch bei Betrug und anderen Alltagssachen.

Nur ist der Fall Puigdemont eben alles andere als alltäglich. Der 55-Jährige ist gewiss kein politischer Gefangener, aber eben auch kein gewöhnlicher Krimineller. Die spanische Justiz wirft ihm neben anderen Straftaten die Veruntreuung von Staatsgeldern und "Rebellion" vor, so etwas wie einen Umsturz der demokratischen Ordnung mit Gewalt. Ein solches Delikt gibt es in Deutschland nicht, lediglich Hochverrat, geregelt in Paragraf 81 des Strafgesetzbuches. Hier beginnen die juristischen Probleme für die deutschen Richter am Oberlandesgericht Schleswig: Ist der spanische Rebellionsparagraf in der Substanz mit dem deutschen Vorwurf des Hochverrats vergleichbar? Denn nur dann kann ausgeliefert werden, so sehen es die Vereinbarungen zum Europäischen Haftbefehl vor. Und, schwieriger noch zu beurteilen: Lässt sich Puigdemont wirklich "Gewalt" zur Last legen, wie die spanischen Ermittler behaupten? Der Separatistenführer hat stets ausdrücklich zu friedlichen Protesten aufgerufen, Ausschreitungen waren selten, die entsprechenden Vorwürfe der Spanier klingen arg konstruiert. Auch unabhängige spanische Juristen haben bereits Zweifel an der Haltbarkeit der Vorwürfe geäußert. Die Richter in Schleswig stehen also vor der delikaten Aufgabe, die Arbeit ihrer spanischen Kollegen zu prüfen.

Das führt zum Kern des Problems. In ihrem Kampf gegen die katalanischen Separatisten setzt die spanische Zentralregierung im wesentlichen auf zwei Strategien: politischen Druck und juristische Zermürbung. Schon das spanische Verfassungsgericht hat in dem Konflikt eine unglückliche Rolle gespielt, die es viel Vertrauen gekostet hat. Und nun verschärft auch das oberste Gericht die Gangart. An der Unabhängigkeit der spanischen Justiz besteht kein Zweifel, und doch ist ihre Härte erstaunlich. Das Vorgehen gegen Puigdemont fällt zusammen mit der Festnahme von fünf ranghohen katalanischen Politikern, vier weitere sitzen bereits seit Längerem in Untersuchungshaft. Die Generalsekretärin der katalanischen Linksnationalisten (ERC), Marta Rovira, floh in die Schweiz und entzog sich so ihrer Festnahme.