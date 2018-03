Seit man hört, dass unser Darm mit Charme ausgestattet sei, hat sich sein Ansehen deutlich verbessert. Aus dem schnöden, etwas ekligen Organ ist in der Wahrnehmung ein Wunderwerk des Körpers geworden, das zu Gesundheit, aber auch zu Krankheit beiträgt. Mittendrin: die vielen Bakterien, Viren und Pilze, die maßgeblich an der Funktion und am Einfluss des Darms beteiligt sind.

Diese Lebensgemeinschaft ist jedoch in Gefahr, schreiben Wissenschaftler des European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg in einer Studie, die gerade im Fachjournal Nature erschienen ist: Medikamente können die Bakterien beeinträchtigen, und zwar auch solche Mittel, von denen man es nicht gedacht hätte. Dass viele Antibiotika nicht nur den Keimen den Garaus machen, die für Krankheiten wie etwa eine Lungenentzündung verantwortlich sind, sondern auch jenen im Darm, ist nachvollziehbar. Dass aber auch andere Medikamente wie Antipsychotika Darmbakterien beim Wachstum stören, überrascht.

Tatsächlich tun das sogar recht viele Arzneimittel, stellten die Heidelberger Wissenschaftler fest: Von den 923 getesteten Präparaten, die nicht gegen Infektionen eingesetzt werden, behindert ein Viertel das Wachstum zumindest eines Bakterienstammes im Darm. 40 dieser Wirkstoffe schädigen sogar zehn oder mehr verschiedene Stämme. Unter den Störenfrieden waren neben Antipsychotika auch Substanzen, die gegen Rheuma eingesetzt werden, Hormone und Mittel, welche die Säureproduktion im Magen hemmen.

Welche Folgen das hat, ist noch nicht klar. Ob ein durch solche Medikamente gestörtes bakterielles Gleichgewicht im Darm auch unerwünschte Wirkungen auf den Körper hat, darüber können die Wissenschaftler nur Mutmaßungen anstellen. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass der Darmflora für viele Krankheiten eine wichtige Rolle zukommt. Ob Allergien, Depressionen oder Herzkreislauferkrankungen – viele Beschwerden scheinen mit dem Gefüge der Mikroorganismen im Darm zusammenzuhängen. Sogar auf das Schmerzempfinden und das Sozialverhalten sollen die Mikroben Einfluss haben.

Wenn ein Bakterienstamm durch ein Medikament Schlagseite bekommt, könnte sich das auch auf die anderen Keime im Darm auswirken. Denn dort kommt es auf die richtige Zusammensetzung an. Normalerweise halten sich die Bakterien gegenseitig in Schach. Wenn aber ein Stamm medikamentös bedingt schwächelt, könnten die anderen das ausnutzen, zu ungewohnter Stärke heranwachsen und das Gleichgewicht empfindlich stören – was letztlich zu Krankheiten führen könnte.

Die Erkenntnis, dass auch Nicht-Antibiotika einen Einfluss auf Bakterien haben, wirft zudem die Frage auf, ob diese Mittel auch Resistenzen fördern können, sodass Bakterien unempfindlich gegen manchmal lebensrettende Medikamente werden. Sie könnten damit eines der größten Probleme der modernen Medizin verschärfen: Resistenzen gegen Antibiotika werden für Hunderttausende Tote jedes Jahr verantwortlich gemacht.

Allerdings kann in den neu entdeckten Eigenschaften der Medikamente auch ungeahntes Potenzial stecken: Man könnte sich ihre schädigende Wirkung auf Keime zunutze machen und neue Waffen gegen Bakterien entwickeln.

