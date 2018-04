Datenmissbrauch - Wie man seine Daten auf Facebook besser schützen kann © Foto: Claudia Bracholdt

Ja!

Wenn genügend Menschen Facebook verlassen, kapiert der Konzern, dass er nicht länger so ignorant sein kann

Von Heinrich Wefing

Mir reicht es. Ich bin jetzt raus. Ich habe meinen Account bei Facebook am Montag gelöscht. Tschüss, liebe 348 "Freunde", ich mag euch noch immer, wir sehen uns woanders. Warum jetzt? Gegenfrage: Warum erst jetzt? Dass Facebook ein global operierendes Überwachungssystem ist, ein gigantischer Datenkrake, ist ja bekannt. Dass der Konzern ein Quasimonopolist ist und sich auch so verhält, hartleibig im Wettbewerb, intransparent in eigenen Angelegenheiten, arrogant gegenüber der Politik – das ist seit Jahren klar.

Was also hat sich verändert? Zu viel ist zuletzt zusammengekommen: In der Debatte über Hetze im Netz hat Facebook immer wieder versprochen, es werde sich kümmern. Passiert ist aber erst etwas, als die Bundesregierung eingegriffen hat. Seither habe ich das Vertrauen in die Versprechungen des Konzerns verloren.

Dann die Sache mit dem US-Wahlkampf (und, wie sich abzeichnet, womöglich auch mit dem Brexit): Facebook ist offensichtlich für Propaganda missbraucht worden, für Lügen, für Fake-News. Ob die Russen dahinterstecken, ob so die Wahl entschieden wurde – egal. Klar ist, dass Facebook selbst nicht mehr im Griff hat, was da auf der Plattform passiert.

Schließlich der Skandal um Cambridge Analytica. Noch ist manches undurchsichtig. Fest steht aber, dass Facebook von dem Datenmissbrauch zwei Jahre lang wusste und nicht eingeschritten ist. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat dazu am Wochenende einen sehr wahren Satz geschrieben: "Wir haben eine Verantwortung, eure Informationen zu schützen. Wenn wir das nicht können, verdienen wir sie nicht." Sehe ich auch so.

Um bei Facebook auszusteigen, muss man nur die eigene Bequemlichkeit überwinden. Es ist nicht ganz einfach, sich abzumelden, und das ist wohl kein Zufall. Auch liefert, wer bei Facebook aussteigt, aber bei WhatsApp oder bei Instagram bleibt, Zuckerbergs Rechnern weiter zu, beide Unternehmen gehören ja zu seinem Konzern. Aber ist das ein Argument gegen den ersten Schritt? Im Gegenteil.

Wird Facebook sich ändern, bloß weil ich mich abmelde? Schon klar: Wirklich etwas bewirken kann nur staatliche Regulierung. Doch wenn genug Nutzer aussteigen, wenn Werbekunden fernbleiben, dann kapiert selbst eine Weltmacht wie Facebook, dass sie die Regeln nicht selbst bestimmen kann. Und es sind gerade ziemlich viele Leute, die Facebook abschalten. Elon Musk von der Elektroauto-Firma Tesla etwa, Brian Acton, der Mitbegründer von WhatsApp. Jim Snabe, Aufsichtsratschef von Siemens. Und Tim Cook, der Apple-Chef, sagt: "Ich habe keine eigenen Kinder, aber einen Neffen: Ich will nicht, dass er soziale Netzwerke nutzt."

Am Ende ist es eine persönliche Frage: Was bringt mir Facebook, wie wichtig ist mir der Nachrichtenstrom, wie sehr brauche ich die Präsenz? Die Antwort kann bei einem Unternehmen anders ausfallen als bei mir (auch die ZEIT ist bei Facebook präsent).

Was genau mit den Daten passiert ist Was genau mit den Daten passiert ist Im dem jüngsten Skandal um Facebook gilt es zwei Themen zu unterscheiden. Da ist zum einen Facebook selbst. Unbestritten ist, dass Daten von Millionen Nutzern in falsche Hände geraten sind. Das soziale Netzwerk wusste davon seit 2015, hat es vertuscht und damit das Vertrauen seiner Nutzer missbraucht. Durch diesen und andere Vorfälle entsteht der Eindruck, dass Facebook seine Nutzer nicht verlässlich schützt und ein Problem mit der Qualität seiner Software hat. Der zweite Akteur in diesem Skandal ist eine Firma für politisches Marketing aus Großbritannien. Sie heißt Cambridge Analytica. Ein früherer Mitarbeiter hat enthüllt, dass die Firma die besagten Daten der Facebook-Nutzer an sich gebracht hat und sie später für den US-amerikanischen Wahlkampf nutzen wollte. Denn im Jahr 2016 arbeitete sie für Donald Trump. Offen ist, ob die Daten tatsächlich verwendet wurden. Kurz nachdem Trump zum Präsidenten gewählt wurde, machten allerdings Behauptungen die Runde, Cambridge Analytica habe eine sagenhaft wirksame Methode entwickelt, um die Ängste potenzieller Wähler anzusprechen. Das habe zu Trumps Sieg beigetragen. Manager der Firma widersprachen nicht. Als Grundlage gelten Forschungen an der Universität Cambridge. Wissenschaftler hatten dort eine Persönlichkeitsanalyse entwickelt, die stark auf den Likes beruht, die ein Facebook-Nutzer vergibt. So war es plausibel, dass Cambridge Analytica an solchen Daten interessiert war. Die Firma fand einen britischen Forscher, der die Daten von Millionen Nutzern auf Facebook gesammelt hatte und sie weitergab. IT-Experten der britischen Datenschutzbehörde versuchen nun die Vorgänge beweisfest zu klären. GOH

Ich war schon eine Weile kaum mehr bei Facebook aktiv, hatte die App schon gelöscht. Mir fehlt: nichts. Ein Foto von Bekannten hier, ein Like dort. Nichts davon ist wichtig. In Wahrheit ist Facebook eine Zeitvernichtungsmaschine. Ich bin da jetzt raus.