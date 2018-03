DIE ZEIT: Herr Richenhagen, Sie haben aus Protest Ihren Posten als amerikanischer Regierungsberater niedergelegt. Worum ging es da?

Martin Richenhagen: Ich war Mitglied im President’s Advisory Council on Doing Business in Africa. Barack Obama hat ihn eingerichtet, um die Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika zu fördern. Ich habe mich da engagiert, weil wir als Konzern in Afrika aktiv sind und weil ich das für eine gute Sache halte. Nach der Wahl ist zunächst einmal lange nichts passiert, dann kam es zu einem Gespräch mit Wilbur Ross.

ZEIT: Der ist Handelsminister im Kabinett von Donald Trump. Wie lief das Gespräch ab?

Richenhagen: Ich habe erwartet, dass Ross erst einmal fragt, was wir bisher gemacht haben und ob wir unsere Ziele erreicht haben. Aber er hat einfach einen Brief von Trump vorgelesen. Das fand ich schon ziemlich unbefriedigend.

ZEIT: Was stand in dem Brief?

Richenhagen: Dass wir als amerikanische Unternehmer in Afrika zu viel Geschäft an die Chinesen verloren hätten und nun Marktanteile zurückgewinnen sollten. Es ging überhaupt nicht mehr um Afrika, sondern nur noch darum, wie viele Arbeitsplätze wir in den USA schaffen.

ZEIT: Das ist ein legitimes Anliegen.

Richenhagen: Ja, aber so kann man ein globales Unternehmen nicht führen. Wir produzieren in rund 20 Ländern. Ich habe mich jedenfalls intensiver mit Ross beschäftigt, und was ich herausgefunden habe, hat mich sehr nachdenklich gemacht: Er ist ein Protektionist.

ZEIT: Trotzdem haben Sie sich erst letzte Woche zurückgezogen. Warum so spät?

Richenhagen: Ich habe nach der Wahl gedacht: Trump hat gewonnen, jetzt sollten wir ihm eine Chance geben. Das erwies sich als Fehleinschätzung. Als Außenminister Rex Tillerson gefeuert wurde, war mir endgültig klar, dass die Sache in die falsche Richtung geht. Tillerson war der letzte Befürworter des freien Handels.

ZEIT: Haben Sie Trump persönlich getroffen?

Richenhagen: Einige Male. Ich bin seit Jahren im Aufsichtsrat der amerikanischen Handelskammer und in anderen Wirtschaftsverbänden aktiv. In diesem Zusammenhang bin ich ihm begegnet.