NAME NACHRICHT DATUM STUNDE MINUTE SEKUNDE Mima Danke für das Foto, Pi. Ich musste ein bisschen weinen. 27.03.2018 11 1 0 Pia Welches Foto denn?? 27.03.2018 11 2 0 Mima Na, das von der Taufe neulich. Mit deinem Patenkind im Arm. Sweet, die Kleine, so winzig. 27.03.2018 11 3 0 Pia Seit wann bist du denn so gerührt von Babys? 27.03.2018 11 4 0 Mima Was meinst du? 27.03.2018 11 5 0 Pia Du hast mal gesagt: "Wenn ich keine Kinder bekommen hätte, wäre ich heute Chefredakteurin." Klang eher so mittel-kinderfreundlich. 27.03.2018 11 6 0 Mima Interessant. 27.03.2018 11 7 0 Pia Hast du echt gesagt, oder? Hat mich nicht tiefentraumatisiert oder so, aber fand ich schon ein Statement. 27.03.2018 11 8 0 Mima Habe ich sicher unbedacht und nebenbei gesagt, als ihr mal wieder seeeehr genervt habt. Oder als du das Anarchie-Abzeichen auf meinen Blazer genäht hast ... 27.03.2018 11 9 0 Pia 🤔 27.03.2018 11 10 0 Mima Tatsächlich wäre ich glaube ich als Chefredakteurin in irgendeiner Redaktion ziemlich gut gewesen. Besser als einige Chefredakteure, die ich erleben durfte... 27.03.2018 11 11 0 Pia #regrettingmotherhood?? Ich schwör, keine Krise zu kriegen. 27.03.2018 11 12 0 Mima Du meinst, ohne Brut? Es wäre ein ganz anderes Leben gewesen. Aber ich hätte mich ständig unter Druck gesetzt. Hätte alles viel zu wichtig genommen. Und die Sorge, das Ding an die Wand zu fahren, hätte mich fertiggemacht. Warum fragst du denn? 27.03.2018 11 13 0 Pia Weil ich eigentlich Kinder will. 27.03.2018 11 14 0 Mima 😍 27.03.2018 11 15 0 Pia …auch eher früh als spät. 27.03.2018 11 16 0 Mima 'Früh' ist ja schon mal nicht mehr drin. 27.03.2018 11 17 0 Pia Jedenfalls stelle ich mir dann aber vor, wie ich morgens mit Babykotze vollgekleckert und viel zu spät zum Flughafen eiere und mich fett und abenmütterlich fühle und meine Freiheit von Windeln begraben ist, und bekomme Panik. 27.03.2018 11 18 0 Mima Das überleg dir mal gut. Weil es nämlich stimmt. Leider gehört ja die Kinderfrage zu diesen Ent- oder Weder-Entscheidungen. Mir fällt meine Pokerfreundin Yvonne ein. Hat Karriere gemacht, mega Karriere, Chefin, null Kinder, vermisst nichts. Die Enkelfotos, die ich ihr zeige, findet sie eine Zumutung. 27.03.2018 11 19 0 Pia Leider habe ich eine blöde unemanzipierte Kuh in mir, die denkt: "die Arme". 27.03.2018 11 20 0 Mima 👻 27.03.2018 11 21 0 Pia Aber in meinem Bild eines runden Lebens ist mindestens ein Kind inklusive. 27.03.2018 11 22 0 Mima Zu sagen, nur mit Kindern fühle sich das Leben rund an, ist einfach Quatsch. Ist wirklich eine Typfrage. Ich habe es lernen müssen, aber – ein Glück! Hab die Chefredakteurin in mir begraben. Für mich war es die absolut richtige Entscheidung, dass es euch gibt. 27.03.2018 11 23 0 Pia Ah ja. Thank God Mum. 27.03.2018 11 24 0 Mima Gern geschehen. Selbst wenn DU den Mami-Track auslässt, würdest du wohl doch nicht zur Egoshooterin, niemals. 27.03.2018 11 25 0 Pia Hab ja noch ein paar Patenkinder, mit denen kann man Teilzeitmutter UND Egoshooterin sein. 27.03.2018 11 26 0 Mima 🚀 27.03.2018 11 27 0 Pia Aber du hast mir mal von einem Albtraum erzählt, den du hattest: wie du als alte Lady im Heim lebst und ich dich zu Weihnachten besuchen komme – mit Gewitterlaune, weil ich keinen Typen und keine Familie habe, mit der ich feiern könnte. Du lässt uns mit Essen auf Rädern eine trockene Gans kommen, zum Nachtisch gibt es eine Orange, du bist tattrig, und ich schweige dich an, weil ich mit Allein- und Depri-Sein beschäftigt bin. 27.03.2018 11 28 0 Mima Total realistischer Traum. 27.03.2018 11 29 0 Pia Nooooo!! Das ist so ein GRAUENHAFTES Worst-Case-Szenario. Ich opfere gerne fünf Karrieresprünge und investiere dafür in Kleinfamilie und Kinderkotze, wenn ich damit deinem Traum entkommen kann. 27.03.2018 11 30 0 Mima Aber wehe, du hängst die Karriere ganz an den Nagel, das kommt! Nicht! In! Frage! 27.03.2018 11 31 0 Pia Kommt! Nicht! In! Frage! 27.03.2018 11 32 0 Mima Hatte ich nicht sowieso zugesagt, die Nanny zu spielen, wenn du den Mami-Track wählst mit Job obendrauf? Ich steh dazu. Solange du in Europa bist. 27.03.2018 11 33 0 Pia Ob ich dann in Europa bin oder hier in NY, kommt auch ein bisschen auf Trump an. 27.03.2018 11 34 0 Mima Trump entscheidet, ob ich deine Kinder wickeln darf???!! TOTAL DISASTER!!!!!!! 27.03.2018 11 35 0