Noch ist der HSV nicht abgestiegen. Die Bosse des Tabellenschlusslichts müssen aber jetzt anfangen, für die zweite Liga zu planen. Das erste wichtige Datum: der kommende Dienstag, 3. April. An diesem Tag muss Vereinsboss Frank Wettstein die Unterlagen für die Zweitliga-Lizenz bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) einreichen. Die finanziellen Folgen eines Abstiegs träfen den hoch verschuldeten Club extrem hart. Wettstein muss mit 15 Millionen Euro Einbußen aus der Vermarktung der Übertragungsrechte kalkulieren. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Business-Seats und Logen werden um bis zu sieben Millionen sinken. Der Zuschauerschnitt, aktuell liegt er bei 49 654 Besuchern pro Spiel, wird eine Liga tiefer nicht zu halten sein. Und Sponsoren und Werbepartner reduzieren ihre Prämien.

Wie will der HSV, der in den vergangenen fünf Geschäftsjahren über 50 Millionen Euro Verlust gemacht hat, das überleben? Dieser HSV, bei dem für die Lizenz in der Ersten Bundesliga Bürgschaften und kurzfristige Verkäufe von Anteilen an der HSV Fußball AG notwendig gewesen sind?

Noch muss der Verein das nicht konkret beantworten. Er wird die Unterlagen einreichen und abwarten, wie die Antwort der DFL ausfällt. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die Vergabe der Lizenz an Bedingungen geknüpft sein wird. Um diese zu erfüllen, haben sie Zeit bis zum 23. Mai.

Was die DFL definitiv nicht akzeptiert, sind Kalkulationen mit Einnahmen aus möglichen Spielerverkäufen. Zwar rechnet Frank Wettstein damit, für den Verkauf von Filip Kostić, Albin Ekdal, Bobby Wood, Walace, Douglas Santos, Kyriakos Papadopoulos, Jann-Fiete Arp und der beiden Leihgaben Alen Halilović und Pierre-Michel Lasogga mehr als 40 Millionen Euro einnehmen zu können. Dann hätte der HSV vorerst keine Mannschaft mehr, aber genügend Geld, um eine Saison in der zweiten Liga zu finanzieren. Doch es ist sehr wahrscheinlich, dass erst nach dem Ende der Weltmeisterschaft am 15. Juli Bewegung in den Transfermarkt kommt. So lange wird die DFL nicht auf den HSV warten. Er braucht eine andere Lösung. Im Idealfall heißt diese nicht Klaus-Michael Kühne.

Nach Informationen der ZEIT prüft der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Hoffmann gemeinsam mit Frank Wettstein derzeit unterschiedliche Optionen, um die Bedingungen der DFL ohne eine Bürgschaft oder weitere Darlehen des Milliardärs erfüllen zu können. Verschiedene Möglichkeiten werden diskutiert: eine Verlängerung des Vertrages mit dem Vermarkter Lagardère Sports, eine erneute Anleihe bei Fans, eine Bürgschaft der Stadt Hamburg.

Kühne kennt die Überlegungen. Er wird auch darüber informiert, wie die Verhandlungen mit einem möglichen neuen Vorstandsvorsitzenden und einem möglichen neuen Sportvorstand laufen. Er soll aber nicht der entscheidende Geldgeber des HSV bleiben.

Hoffmann möchte den Club breiter aufstellen, um sich langsam aus der Abhängigkeit von Kühne zu lösen. Bei der Auswahl der neuen Clubführung will er sich Zeit lassen, um "nicht die schnellste, sondern die richtige" Entscheidung zu treffen. Zum Kandidatenkreis gehört neben dem Leverkusener Teammanager Jonas Boldt auch Hannovers Sportdirektor Horst Heldt. Um mit ihnen über Pläne und Ziele sprechen zu können, braucht Hoffmann allerdings Klarheit in drei Fragen: In welcher Liga wird der HSV spielen? Wie viel Geld steht für den Umbau der Mannschaft zur Verfügung? Und wechselt er selbst womöglich vom Aufsichtsrat in die Clubführung?