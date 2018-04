Im März 2009 bin ich in mein Haus eingezogen, inzwischen ist wenigstens einer von drei Prozessen um die Mängel beendet. Ich war zufällig auf eine Werbesendung des Bauträgers gestoßen: ein Baugebiet mit 36 Reihenhäusern. Ich entschied mich für eines mit 118 Quadratmetern, Kosten: 202.000 Euro. Ich bin ein vorsichtiger Mensch und habe mich damals erkundigt. Der Bauträger galt als seriös, hatte deutschlandweit seit Ende der 1960er Jahre viel gebaut.

Leider half das nicht. In unseren Häusern wurde sehr viel gepfuscht. Die Entwässerung der Dachterrassen, die Heizungsanlage, der Außenputz an der Fassade, der Innenputz – die Liste der Mängel ist lang. Mein Fehler war, dass ich eine Klausel im Vertrag akzeptierte: Der Schlüssel wird erst übergeben, wenn der volle Kaufbetrag überwiesen ist. Nachdem ich bezahlt hatte, hatte ich kein Druckmittel mehr.

Wir, also die anderen Käufer und ich, mussten jeden Mangel über einen Gutachter in einem sogenannten selbstständigen Beweissicherungsverfahren prüfen lassen. Nach Abschluss des ersten Verfahrens reichten wir eine Klage gegen den Bauträger ein, die anderen Verfahren sind noch in der Beweissicherung. Teilweise liegen die Kosten für Gutachter, Anwälte und Gericht bei unseren Verfahren jetzt höher als die eigentliche Schadenssumme. Das größte Problem ist, dass man diese Auslagen über Jahre vorschießen muss. Pro Haus waren das bei uns Beträge von weit über 10.000 Euro. Einige Familien mit Kindern aus der Nachbarschaft konnten sich das nicht leisten, die haben auf die Klage verzichtet.

Ich wollte aber nicht mit den Mängeln leben, deswegen habe ich schon viele Wochen Vollzeitarbeit in die Klärung der Sachverhalte gesteckt. Sobald alle Mängel behoben sind, werde ich das Haus verkaufen. Für mich ist es nur mit Ärger verbunden, ich fühle mich hier nicht wohl. Aber es gibt immerhin einen Trost: Das Haus ist heute fast doppelt so viel wert wie vor zehn Jahren.

Claudia Freter aus Horn