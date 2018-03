Vier Tage hat Ton Koopman noch Zeit, dann muss er mal wieder eine Sternstunde der Menschheit abliefern. Dann wird es Freitagabend sein, die Kronleuchter im Concertgebouw in Amsterdam werden festlich erstrahlen, die samtrot bezogenen Sitzreihen sich füllen, das Publikum wird erwartungsvoll hochblicken zu Pult, Orchester, Orgel und Chor, und dann wird Ton Koopman den Taktstock heben und eine jahrhundertealte Musik entfesseln, die aus den Notenblättern in die Hände der Musiker und die Stimmen der Sänger fahren und schließlich in den Saal branden wird. Die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden