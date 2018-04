Stefanie Flamm hat auf ihrer Recherche eine Woche lang beobachten können, wie New York weiter über sich hinauswächst. Das höchste Wohnhaus an der Park Avenue misst inzwischen mehr als 300 Meter. Aber im Untergrund bewegt man sich umständlich wie eh und je. Woran das liegt? Auf Kritik an ihrem veralteten Metro-System reagierten die New Yorker verschnupft, sagt unsere Autorin. Deshalb empfiehlt sie: einfach die MTA-App aufs Handy laden (web.mta.info) und sich freuen, dass es in den lahmen Klapperzügen schnelles Internet gibt.

