Am vergangenen Samstag gingen über eine Million Amerikaner auf die Straße, darunter zum ersten Mal mehr als eine halbe Million Jugendliche. Sie demonstrierten in Washington, Parkland, New York, Houston, Minneapolis, Chicago, Dallas, Los Angeles, Boston, Boise, Miami, Denver, Reno, San José, Phoenix, Portland, Orlando, Kansas City, Salt Lake City, Seattle, Providence, Albuquerque und in 800 weiteren Städten. Denn das Amerika, in dem diese jungen Menschen aufwachsen und leben wollen, muss in ihren Augen vor allem eines sofort tun: abrüsten.

Während Donald Trump sein neues Kriegskabinett zusammengestellt hat, Mike Pompeo als Außenminister, John Bolton als Nationaler Sicherheitsberater, haben Emma, David, Delaney, Cameron und ihre Schulfreunde aus Parkland, Florida, den "Marsch für unser Leben" organisiert. Sie sind 16, 17, 18 Jahre alt, und sie weigern sich, Massenschießereien wie die am 14. Februar an ihrer Schule als eine Naturkatastrophe anzusehen, gegen die man nichts weiter machen kann, als aufzurüsten.

Siebzehn Schüler und Lehrer wurden bei dem Attentat getötet, und seitdem machen sich die Waffenlobby National Rifle Association (NRA) und auch Donald Trump für noch mehr Waffen stark, sie wollen Lehrer mit Pistolen und Gewehren ausstatten. Einer der Schüler fragte darum in seiner Rede am Samstag bei der Demo vor dem Kapitol zu Washington: "Nachdem wir die Lehrer bewaffnet haben, bewaffnen wir danach auch unsere Priester, Pastoren und Rabbiner? Oder die Menschen, die Eintrittskarten in den Kinos abreißen? Oder den, der das Micky-Maus-Kostüm in Disney World trägt?"

Der Name, der sich für diese protestierenden Schüler und ihre Altersgenossen eingeprägt hat, ist Generation Z. Sie selbst nennen sich die Generation der Massenschießerei. Sie sind nach 1995 geboren – und kennen kein Amerika, das nicht irgendwo Krieg gegen den Terror führt.

An die Anschläge vom 11. September 2001 selbst haben sie keine Erinnerung, aber sie wissen von Guantánamo, Al-Kaida, vom IS. Sie haben die erfolglosen Kriege in Afghanistan und im Irak miterlebt, und sie haben gesehen, wie Waffen, die Amerika in diesen Kriegen benutzt hat, im zivilen Leben in ihren Schulen zu hundertfachem Mord geführt haben. Erst wenige Tage vor den Demonstrationen starben wieder zwei Jugendliche durch die Waffe eines Mitschülers. Mittlerweile ist für diese Generation die dritthäufigste Todesursache, irgendwo in Amerika durch eine Waffe getötet zu werden (nach Autounfall und Selbstmord).

In einem viel zitierten Essay in der Zeitschrift Teen Vogue, der kurz vor den Kundgebungen am Samstag erschien, fragte die 18-jährige Emma González, das bekannteste Gesicht des Schülerprotestes, so einfach wie entwaffnend, wie man sich die Aufrüstung von Lehrern vorzustellen habe: Müssen sie sich ihre Waffen selbst kaufen, oder werden Schulen Waffenlager haben? Wie verhindert man, dass Schüler dort einbrechen?

Müssen Lehrer die Waffen während des Unterrichts tragen, oder werden sie an einem gesicherten Ort im Klassenzimmer aufbewahrt?

Sollten sie weggeschlossen sein?

Wie kommt der Lehrer an die Waffe, wenn ein Attentäter das Klassenzimmer betritt?

Könnte ein Schüler dem Lehrer die Waffe entwenden, wenn er neben ihm steht?

Zumindest die Polizei in Washington folgte am Samstag der von Emma González dargelegten Logik, dass mehr Waffen nicht mehr Sicherheit bedeuten. Überall entlang der Route wiesen Plakate darauf hin, dass Waffen in diesem Bereich nicht erlaubt seien – auch nicht bei Menschen, die diese in der Öffentlichkeit eigentlich tragen dürften.