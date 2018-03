Es gab einmal eine Zeit, da waren Immobilienblasen für Deutsche kein Thema. Wer eine Wohnung kaufte oder ein Haus baute, tat es, um darin zu wohnen. Wie sich der Wert der eigenen vier Wände fortan entwickelte, konnte einem bis zum Tod egal sein, solange man seinen Kredit bedienen konnte. Erst für die Erben spielte die Frage eine Rolle.

Ohnehin war klar, wie sich der Wert entwickelte: Dinge verlieren durch Gebrauch an Wert, das gilt für Autos, Geschirrspülmaschinen und Rasenmäher – wieso sollte es ausgerechnet mit Häusern und Wohnungen anders sein?

In einigen deutschen Städten hat sich das geändert, Hamburg gehört dazu. Wer hier vor zehn Jahren eine Wohnung gekauft hat, ist heute wahrscheinlich um einen sechsstelligen Betrag reicher. Das ist schön für die Eigentümer, aber beunruhigend für alle, die in diesen Tagen über den Kauf einer Wohnung nachdenken. Steigen die Preise weiter, oder sind sie längst zu hoch? Die Bundesbank und andere Experten warnen seit Jahren vor spekulativ überhöhten Preisen für Wohnungen in attraktiven Großstädten. Aus ihrer Sicht befinden wir uns im Inneren einer wachsenden Blase.

Von Immobilienblasen erfuhr man als Deutscher früher nur aus dem europäischen Ausland, durch Nachrichten, die zum Beispiel von absurd teuren Wohnungen in London handelten. Oder von Niederländern, die enorme Immobilienkredite aufnahmen und sich zu ihren neuen Häusern gleich noch Autos und Boote kauften, ohne einen Gulden zurückzuzahlen! Und angeblich funktionierte das sogar: Die Häuser konnten stets nach ein paar Jahren mit Gewinn verkauft werden.

Gut möglich, dass eine Immobilienblase dazu beigetragen hat, der Wohnungsspekulation den Weg nach Deutschland zu eröffnen. Zunächst 2007 in den USA, dann in Großbritannien, Spanien und Irland brachen die Wohnungsmärkte ein. In der Folge kamen erst Banken, dann Staaten in Schwierigkeiten, eine Phase niedriger Zinsen setzte ein, die bis heute anhält. Und diese niedrigen Zinsen lenkten die Aufmerksamkeit der Investoren auf eine bislang komplett unterschätzte Wertanlage: Häuser und Wohnungen in Deutschland.

Immobilienblasen in Europa Preise für Wohnraum im nationalen Durchschnitt Quelle: (für beide Grafiken): economist.com, LBS Immobilienmarktatlas, JLL Residential City Profile © ZEIT-Grafik

Warum kauft jemand eine Wohnung: Weil er darin wohnen oder sie vermieten möchte – oder weil er hofft, sie in einigen Jahren mit Gewinn zu verkaufen? Und, falls Letzteres der Fall sein sollte: Gibt es Gründe, zu vermuten, dass demnächst mehr Wohnungen gebraucht oder weniger Wohnungen angeboten werden – oder stützt sich die Hoffnung auf steigende Preise in Zukunft nur darauf, dass die Preise gegenwärtig steigen, weil viele Anleger sich von der Zukunft Wunder versprechen? "Wenn der Preis heute nur darum hoch ist, weil Investoren glauben, dass der Verkaufspreis morgen hoch sein wird, wenn fundamentale Faktoren solche Preise anscheinend nicht rechtfertigen, dann existiert eine Blase", so erklärte der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz vor beinahe 30 Jahren das Prinzip der Immobilienblase.

Entwickelt sich so der Hamburger Wohnungsmarkt? Es gibt einige deutliche Anzeichen dafür. Zweistellige Wertzuwächse binnen einzelner Jahre, wie sie in den Innenstadtgebieten auftraten, sind ein solcher Hinweis. Ein anderer ist die unterschiedliche Entwicklung von Miet- und Kaufpreisen (siehe Grafik). Seit Jahren steigen in Hamburg die Immobilienpreise schneller als die Mieten, was vermuten lässt, dass die Investoren ihre Gewinnerwartung nicht allein auf zukünftige Mieterträge stützen, sondern auch auf die Erwartung künftiger Wertzuwächse.

Entwicklung in Hamburg Mietsteigerungen erklären hohe Kaufpreise nicht © ZEIT-Grafik

Die wohl detaillierteste Betrachtung hat die Bundesbank angestellt. Sie bewertet die Entwicklung der lokalen Kaufpreise mithilfe einer komplizierten Formel, in die eine Vielzahl ökonomischer und demografischer Daten einfließen, von Zinssätzen und Bruttoinlandsprodukt über Bevölkerungsdichte, örtliche Einkommen und Altersverteilungen bis hin zur Arbeitslosigkeit. Ergebnis: Wohnimmobilien in Hamburg sind überbewertet.