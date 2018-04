DIE ZEIT: Herr Rohwer, wer heute eine Immobilie besitzt, ist ein glücklicher Mensch. Oder etwa nicht?

Marc Rohwer: Das kommt sehr drauf an. Man kann mit einer Immobilie glücklich werden, wenn man ein finanzielles Polster hat. Und wenn man sich vor dem Kauf juristisch und technisch hat beraten lassen.

ZEIT: Den Kaufvertrag für eine Immobilie unterschreibt man beim Notar. Muss der einen nicht juristisch beraten?

Rohwer: Eigentlich sollte der Notar beide Seiten über alle Risiken aufklären. In der Praxis ist das nicht immer der Fall. Ich sehe oft Verträge mit Klauseln, die eindeutig nachteilig sind für die Käufer – etwa bei den Zahlungsmodalitäten. Wenn man beispielsweise vor Abnahme und Schlüsselübergabe die Gesamtsumme überweist, hat man gegenüber dem Verkäufer kaum noch Druckmittel, wenn Mängel vorgefunden werden.

ZEIT: Wo liegen weitere Überraschungen bei Kaufverträgen?

Rohwer: Bei Bestandsimmobilien wird in 99 Prozent aller Fälle die Gewährleistung ausgeschlossen. Gekauft wie gesehen. Das ist dort zulässig, anders als bei Neubauten.

ZEIT: Wie beim Gebrauchtwagen?

Rohwer: Genau, das kriegen Sie nur aufgebrochen, wenn der Verkäufer arglistig getäuscht hat, also einen Mangel verschwiegen hat, den er kennt. Das muss man ihm nachweisen. Deshalb sollte man vor dem Kauf unbedingt einen Architekten mitnehmen, um mögliche Mängel zu erkennen. Das kostet, natürlich abhängig von der Größe der Immobilie, in der Regel um 400 Euro und ist gut investiertes Geld.

ZEIT: Was für Mängel treten auf?

Rohwer: Mein krassester Fall war in Altona. Meine Mandantin hatte eine 90-Quadratmeter-Wohnung gekauft, 40 Quadratmeter davon im Souterrain. Einige Monate nachdem sie eingezogen war, gab es Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung. Und Risse im Treppenhaus. Die Souterrain-Räume waren ursprünglich nur zwei Meter hoch gewesen, zu wenig, um als Wohnraum zu gelten. Ein findiger Makler hatte eine Firma beauftragt, die hat das Fundament mit einem Presslufthammer weggeknattert, um die Räume höher zu machen. Das sind die Blüten des Immobilienbooms. Die Dame hat aber noch Glück gehabt, weil der Fehler so eindeutig war. In anderen Fällen ist es schwieriger.

ZEIT: Raten Sie manchmal davon ab, juristisch vorzugehen?

Rohwer: Es wird immer schwierig, wenn sich der Prozess nur durch Beweiserhebung und Sachverständige gewinnen lässt. Dann dauert er meist sehr lange und wird sehr teuer. Es gibt auch Fälle, da haben Mandanten nicht genügend finanzielle Mittel, um das durchzustehen.

ZEIT: Kaufen zu viele Leute mit zu wenig Geld Immobilien?

Rohwer: Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich erlebe viele Menschen, die scheinbar günstige Angebote sehen und dann in einen Rausch verfallen: Das muss ich haben! Ich hatte den Fall eines Neubaus in Bramfeld, der Preis lag unter 3.000 Euro pro Quadratmeter, wahnsinnig günstig also. Am Ende hatte der Bau alleine im Gemeinschaftseigentum 162 gravierende Mängel: Treppenstufen waren unterschiedlich hoch, vor den Fenstern fehlten Absturzbrüstungen. Die Nachbesserungen hätten 106.000 Euro gekostet, für jede Partei mehr als 20.000 Euro. Als der Bauträger aufgefordert wurde, nachzubessern, war er pleite. Für viele Käufer ist so etwas eine finanzielle Katastrophe.