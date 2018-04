An dieser 80.000 Einwohner zählenden Stadt im Herzen Schleswig-Holsteins muss man besonders lange und entschlossen vorbeifahren, verfügt sie doch über drei, genau genommen sogar vier Ausfahrten an der Autobahn A7. Es ist, als ob sie einen locken wollte: Fahr ab, fahr ab! Aber kann man auf Neumünster abfahren?

Zunächst einmal muss man überhaupt den Stadtkern erreichen. Das dauert, sind die schnurgeraden Zufahrtsstraßen doch nicht nur viele Kilometer lang, mit bis zu dreistelligen Nummern an den zu beiden Seiten aufgereihten Einfamilienhäusern, sie werden auch immer unbefahrbarer, bis im Zentrum schließlich alles nahezu stillsteht. Die durch Ampelschaltungen, Umleitungen und Wanderbaustellen rund ums Jahr erzwungene Verlangsamung des innerstädtischen Verkehrs hält, indem sie die Fahrtzielerreichung konsequent erschwert, möglichst viele Fahrzeuge in Bewegung und erweckt somit den Eindruck einer gewissen Lebendigkeit.

Offiziell dient die Sirupisierung genau dem entgegengesetzten Zweck, nämlich dem der Innenstadtberuhigung, was insofern verwunderlich ist, als ein zufälliger Besucher eher den Eindruck gewinnt, es sei schon recht ruhig hier.

In Neumünster ist nämlich nichts los. Im lang gezogenen, architektonisch wenig ansprechenden Zentrum stehen etliche Läden leer, und in der neuen Holsten-Galerie am Gänsemarkt, auf halbem Weg zwischen Bahnhof und Rathaus, finden sich die Filialisten, die sich überall finden.

Nun ist die Aufgabe dieser Kolumne nicht die Nörgelei, sondern der praktische Tipp, und der folgt sofort: Fragen Sie mal ein paar Passanten auf dem Kuhberg, dem Gänsemarkt oder dem Großflecken, was man denn in Neumünster als Tagestourist so tun kann. Was Sie hören werden, habe ich selber gehört und hätte es sonst auch nicht für möglich gehalten: ein überlegendes "hm", ein alle Umstände bedenkendes "tja, schwer", und dann kommt immer wieder der Rat, das Designer Outlet Center zu besuchen.

Dieser Rat ist kurios, denn das Doc, wie es gern abgekürzt wird, liegt außerhalb der Stadt, in die Sie gerade gefahren sind.

Das Doc ist eine aus Filialen von Luxusmarken zusammengekünstelte Scheinkleinstadt in einem Gewerbegebiet auf der grünen Wiese, mit kleinen Straßen und kleinen Häuschen, in der man mit kleinem Geldbeutel teure Produkte nicht ganz so teuer einkaufen kann, wie wenn die Filialen in einer großen Stadt lägen wie zum Beispiel Hamburg. Zum Doc fahren aber selbst die Neumünsteraner gerne, weil man da umsonst parken kann.

Neumünster hat also ein spannungsreiches Verhältnis zu sich selbst. Die Stadt war einst das industrielle Zentrum Schleswig-Holsteins – Tuch, Leder, Stahl, Maschinen –, ein Verkehrsknotenpunkt zudem, daher die langen Straßen in alle Richtungen. Nach dem Krieg kamen die Flüchtlinge aus dem Osten und richteten sich mehr in ihren Stadtteilen ein als in der Stadt.

Solange man die Neumünsteraner nicht fragt, was man bei ihnen so machen kann, sind sie ganz zufrieden. Haus und Grund sind preiswert, es gibt den Einfelder See und das Dosenmoor, wo man herrlich spazieren gehen kann, im Sommer ein großes Freibad: Der Alltag ist sehr angenehm hier.

2 Stunden in Neumünster 2 Stunden in Neumünster Kuchen In Neumünster spielt sich viel außerhalb ab. Den besten Kuchen gibt es bei Heike Thun im Landhauscafé, einem umgetüdelten Wohnhaus in Wasbek nahe der Autobahn – immer lecker, immer voll. (Kostenlos parken!) landhauscafe- wasbek.de Kunst Zu einer Stadt der Verlangsamung passt ideal der Skulpturenpark der Gerisch-Stiftung. Ausstellungen moderner Plastik im Garten an der Schwale und in der Villa. gerisch-stiftung.de

Früher warb die Stadt mit dem Slogan "Neumünster – Liebe auf den zweiten Blick", was ganz treffend war. Dann hieß es "Neumünster – Drumherum ist Schleswig-Holstein", was auch stimmte, die Frage nach dem, was innen drin ist, aber auf verdächtige Weise offenließ. Der neueste Versuch ist "Neumünster – Auf in die Mitte!". Da deutet sich Dynamik und Bewegung an, und wenn man die Mitte erreicht hat, ist man ja immerhin schon mal da.

Wenn Sie zwei Stunden in Neumünster sind: Gehen Sie ins Textilmuseum am Kleinflecken! Da gibt es die 1.500-jährige Lokalgeschichte der Tuchmacherei, da können Sie weben und an guten Tagen sogar spinnen, und in welcher Stadt kann man das schon?