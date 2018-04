Wenn es stimmt, dass Sitzen das neue Rauchen ist, wie es jetzt überall heißt, war es ein relativ gesundes Wochenende für die Hamburger SPD. Beim Parteitag in Wilhelmsburg sprangen die Delegierten am Wochenende nach jeder Rede von ihren Stühlen auf und applaudierten minutenlang im Stehen. Erst für Olaf Scholz, den sie verabschiedeten. Dann für Peter Tschentscher, den sie mit 95 Prozent als Bürgermeisterkandidaten nominierten. Und dann für Melanie Leonhard, die sie mit fast 95 Prozent zur neuen SPD-Landeschefin wählten.

Bei genauem Hinhören waren allerdings unterschiedliche Begeisterungsstufen zu erkennen. Jubelrufe gab es allein für Melanie Leonhard, weil sie die wuchtigste, emotionalste und kämpferischste Rede hielt, die bisweilen nahlesk klang. Der Jubel brandete auf, als sie in den Saal rief: "Ich hab viele Male gehört, was jemand nicht werden kann, der in Wilhelmsburg geboren ist – und das Ergebnis steht hier." Persönliche Aufsteigergeschichten funktionieren immer auf SPD-Parteitagen, aber Leonhard beließ es nicht dabei, ihre Rede führte vom Allgemeinen ("zeitadäquate Antworten auf die Fragen der Menschen finden") zum konkreten Rempler gegen die vielen Volksinitiativen in der Stadt. Denen hielt sie entgegen, die Politik müsse darauf achten, "dass jemand mehr im Blick hat als nur sich selbst". Wieder Jubel. Von dieser SPD-Vorsitzenden wird die Stadt klare Aussagen bekommen.

Dagegen glich die Vorstellungsrede von Peter Tschentscher einer klassischen Regierungserklärung, die in dieser Form problemlos auch Olaf Scholz hätte vortragen können. Ein neuer Kurs war weder zu erkennen noch vom Redner beabsichtigt, weil ja genau das die Idee ist: die bisherige Politik fortzuführen, von Wohnungsbau bis Polizeiausbau, ergänzt um etwas mehr Bereitschaft zum Gespräch ("wir müssen in die Stadtteile gehen und direkt mit den Menschen sprechen, auch der Bürgermeister"). Ob das reicht? Für den SPD-Parteitag reichte es dicke.

Natürlich wollten die Delegierten nach der bislang recht unglücklich verlaufenen Machtübergabe die Kandidaten stärken. Zu den Ergebnissen von zweimal 95 Prozent trugen auch Appelle wie der von Schulsenator Ties Rabe bei, nicht wieder in alte Flügelkämpfe zu verfallen. Doch zu sehr trauen sollte man der öffentlich aufgeführten Harmonie nicht. Abseits des Parteitags ringen gerade zwei Männer um den Fraktionsvorsitz: Milan Pein (eher linker Flügel) und Dirk Kienscherf (eher rechter Flügel). In Wilhelmsburg wurde darüber auch gesprochen – aber nur im Verborgenen.