1. Donald Trump hat die Europäer beim Thema Strafzölle verschont. Warum?

Das wusste die zuständige EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström eigenen Angaben zufolge bis zuletzt auch nicht so ganz genau. Fest steht: Malmström war Ende vergangener Woche in den USA, um den Amerikanern eine Ausnahmegenehmigung für die europäischen Stahlhersteller abzutrotzen. Sie hat unter anderem mit Handelsminister Wilbur Ross und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer gesprochen – offenbar mit Erfolg. Bis zum 1. Mai werden nun keine Zölle auf Stahl aus der Europäischen Union erhoben. Auch Kanada, Mexiko, Australien, Argentinien, Brasilien und Südkorea werden vorerst verschont. Unternehmen aus China, Russland und Japan hingegen wurde keine Sonderregelung gewährt. Sie müssen die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium bezahlen.

2. Gab es eine Gegenleistung der EU?

Eine direkte Gegenleistung gab es nicht, das versichern zumindest alle Beteiligten auf europäischer Seite. Sie wollen den Eindruck vermeiden, sie ließen sich von Trump unter Druck setzen. Schließlich verstoßen die amerikanischen Schutzzölle nach europäischer Rechtsauffassung gegen internationale Regeln. Streng genommen gibt es deshalb eigentlich keinen Grund, mit den Amerikanern zu verhandeln. Die EU-Kommission hat vorsorglich sogar schon eine Liste mit amerikanischen Waren erstellt, die sie ihrerseits mit Strafzöllen belegen will, wenn die Amerikaner Ernst machen.

Allerdings befürchtet man in Brüssel, dass dies eine Eskalationsspirale in Gang setzen könnte, die am Ende den europäischen Unternehmen schweren Schaden zufügt. Deshalb hat man der amerikanischen Seite signalisiert, für Gespräche über Handelserleichterungen bereitzustehen.

Dabei dürfte es vor allem um die Automobilwirtschaft gehen. Trump hat wiederholt kritisiert, dass amerikanische Hersteller vergleichsweise hohe Zölle bezahlen müssen, wenn sie Autos in die EU ausführen. Tatsächlich wird in diesem Fall ein Zoll von zehn Prozent fällig, während die Amerikaner umgekehrt nur zweieinhalb Prozent haben wollen. Malmström hatte immer argumentiert, dass sie über eine Zollsenkung nicht mit sich reden lassen werde, weil die EU dafür an anderer Stelle großzügig sei. Lastwagen etwa werden bei Einfuhr in die USA mit 25 Prozent besteuert, die Europäer verlangen nur 14 Prozent. Doch möglicherweise war das nicht das letzte Wort in dieser Sache.

3. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Verhandlungen Erfolg haben?

Das ist im Moment schwer zu sagen. Klar ist: Die Europäer werden nicht einseitig und ohne Gegenleistung ihre Märkte öffnen. Und dass man sich auf umfassende Maßnahmen nach dem Vorbild des gescheiterten transatlantischen Handelsabkommens TTIP verständigt, gilt als unwahrscheinlich. Die Widerstände dagegen sind auf beiden Seiten des Atlantiks zu groß. Denkbar ist, dass es eine Einigung über gezielte Handelserleichterungen für bestimmte Produktgruppen gibt. Die Europäer etwa stört, dass europäische Unternehmen bei öffentlichen Ausschreibungen in den USA praktisch nicht zum Zuge kommen.

Aber auch die Hürden für ein solches begrenztes Abkommen sind hoch. So ist innerhalb der EU umstritten, wie weit man den Amerikanern entgegenkommen soll. Die deutschen Autohersteller betrachten die Sache relativ gelassen, weil sie amerikanische Fahrzeuge nicht als konkurrenzfähig ansehen. In Italien dagegen ist man deutlich nervöser. Und inwieweit ein bilaterales Abkommen mit internationalem Handelsrecht vereinbar wäre, ist umstritten. In jedem Fall müsste die EU wahrscheinlich die Vorteile, die sie den USA gewährt, auch allen anderen Mitgliedsländern der Welthandelsorganisation einräumen.