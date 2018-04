Wenn Schweigen eine Form der Kommunikation ist, dann kommuniziert Paul Achleitner in diesen Tagen wie ein Weltmeister. Seit zwei Wochen steckt die Deutsche Bank in einer schweren Führungskrise – und der Aufsichtsratschef des größten deutschen Geldinstituts sagt dazu nichts.

Kein Wort zur Frage, ob Achleitner Bankchef John Cryan, den er selbst vor knapp drei Jahren auf den Posten geholt hat, noch unterstützt. Kein Wort dazu, wie die Deutsche Bank nach drei Verlustjahren in Folge endlich wieder Geld verdienen soll. Und auch keine Antwort auf die Frage, welche Rolle die Deutsche Bank überhaupt spielen soll, zehn Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise, die fast alles verändert hat.

Das liegt daran, dass es inzwischen auch um ihn selbst geht: Paul Achleitner, der im Aufsichtsrat der Deutschen Bank seit fast sechs Jahren den Ton angibt. Schließlich ist er mitverantwortlich für die Strategie der Bank, die Jahr um Jahr einfach nicht aufgehen will. Er hat nicht nur Cryan geholt, sondern sich mit ihm auch in einen schon früh absehbaren Zwist darüber begeben, welche Schritte die Deutsche Bank am ehesten weiterbringen.

Achleitner selbst setzt derzeit offenbar darauf, dass seine eigene Position umso sicherer ist, je mehr die Position des Vorstandsvorsitzenden wackelt. Deshalb sagt er nichts zu den Gerüchten, dass John Cryan ersetzt werden soll. Deshalb stellt er sich nicht hinter einen Mann, der doch einst seiner war. Cryan ist auf diese Art vermutlich nicht mehr lange zu halten. Doch die großen Investoren, die Einfluss auf Achleitner haben sollten, lassen sich so einfach auch nicht ablenken. Einer ihrer Vertreter formuliert das sehr deutlich: "Man muss sich die Frage stellen, was der Beitrag Achleitners zu der ganzen Misere ist."

Unter Namensnennung mag noch keiner der Beteiligten Achleitner anzählen. Aber im Hintergrund wird erzählt, dass die Telefone heißlaufen. Der Führungsstreit der Deutschen Bank, er ist auch ein Klassentreffen all jener, die in dieser Bank je etwas zu sagen hatten oder noch zu sagen haben. Es ist ein Fest der Spindoktoren und Strippenzieher. Da werden Gerüchte gestreut und Gerüchte gestreut, dass ein anderer wiederum Gerüchte gestreut habe. Da werden alte Rechnungen wieder aufgemacht, da wird der track record eines jeden Beteiligten des Machtkampfs in Grund und Boden kritisiert, bis keiner mehr übrig ist mit einem guten Ruf.

Die Deutsche Bank ist aber auch ein Thema für die ernsthaft Besorgten. Schließlich geht es ihr erkennbar schlecht. Innerhalb eines Jahres hat sie 30 Prozent ihres Börsenwerts verloren. In den vergangenen drei Jahren waren es sogar sagenhafte 62 Prozent. Für 2017 war eigentlich wieder ein Gewinn angepeilt. Der wurde aber deutlich verfehlt, die Bank musste sogar eine Gewinnwarnung ausgeben, vor allem aus steuerlichen Gründen. Mancher hat für die Misere schon drastische Worte gefunden. Im vergangenen Herbst etwa bezeichnete ein bekannter Analyst die Bank als "beyond repair", also als unreparierbar.

Dass das wirklich stimmen könnte, ist unwahrscheinlich. Es sollte möglich sein, aus der Deutschen Bank etwas zu formen, das funktioniert. "Die Deutsche Bank ist so eine starke Marke, gerade in Asien, wo man den Amerikanern eher misstraut", sagt beispielsweise ihr ehemaliger Chefvolkswirt Thomas Mayer. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass man daraus nichts machen kann." Nur gehen die Bemühungen in diese Richtung bislang nicht auf.