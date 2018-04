In den vergangenen Tagen wurde wieder einmal viel telefoniert, und auch jetzt gibt es einiges zu besprechen. Der neue Verkehrsminister Andreas Scheuer (der mit der aufgeklärten Brille) hat folgenden putzigen Satz gesagt: "Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Bürger nicht im Funkloch stecken bleiben." Und da scheint doch irgendwie gleich die Sonne, denn das ist ein klarer Satz, einfach und bildlich. Super auch, dass Ross und Reiter, wie man bedauerlicherweise und insbesondere als Politiker sagt, in jenem Satz benannt werden. Der Reiter sagt also: Ich als Ihr Verkehrsminister mit den hochgekrempelten Ärmeln filme mir mit meiner GoPro von morgens bis abends Ihre modernen Probleme ins Gehirn, und die sind dann aber asap erledigt, gestern gewissermaßen, und alles zum Thema Funklöcher wird Ihnen natürlich live in Ihre bürgerlichen Haushalte übertragen, we keep you posted. #Democracy.

Und dann sitzt man da, völlig gerührt von den Funklöchern, die bald abgeschafft werden sollen, bis vor dem inneren Auge jenes Emoji erscheint, das für Nachdenken steht. Man fragt sich, wie genau man eigentlich in so einem Funkloch stecken bleiben kann, also, wer oder was hält einen da wo und vor allem wie fest? Beziehungsweise: Wen weist Andreas Scheuer hier eigentlich so kompromisslos zur Ordnung? Und muss man tatsächlich ein Bürger sein, um im Funkloch stecken zu bleiben? Was, wenn man kein Deutscher ist? Oder eine Bürgerin? Und jetzt wird es richtig kompliziert, denn was wäre, wenn Andreas Scheuer auf die Idee käme, wirklich jeden, der in Deutschland potenziell im Funkloch stecken bleiben könnte, ansprechen zu wollen?

Nun wird ihm das sicher nicht einfallen, auch dafür steht die CSU, aber wenn doch, dann würde er das auf keinen Fall in einem Tweet unterbekommen. Sehen Sie:

"Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Urlauber und Urlauberinnen, die in Deutschland lebenden Personen nicht deutscher Nationalität und alle ihre Kinder und alle Transpersonen mit und ohne deutschen Pass nicht im Funkloch stecken bleiben."

Und das wäre dann eine Art Gedicht, das aber mit ziemlicher Sicherheit von der Hauswand der öffentlichen Rede wieder entfernt werden müsste, andernfalls gäbe es Ärger mit den Menschen, die um die sogenannte Meinungsfreiheit kämpfen. Deswegen vielleicht eher so: "Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass niemand im Funkloch stecken bleibt." Oder: "Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, alle Menschen aus dem Funkloch rauszuholen." Problematisch, könnte falsch verstanden werden, gerade wenn die Äußerung von einem CSU-Mann kommt.

Was macht man da jetzt? Am besten, man ruft eine Freundin an und erzählt ihr, dass man sofort ausgebürgert werden will, wegen der sprachlichen Sachen, die die Politiker dieses Landes täglich veranstalten. Sie geht nach zweimal klingeln ans Telefon und fragt: "Alles gut?"

"Alles gut. Bei dir auch alles gut?"

Und da fällt einem ein, dass möglicherweise nicht nur Politiker, wenn es um Sprache geht, eingeschränkt sind, sondern man es auch selber ist. Auch wenn man sich für etwas ganz Besonderes hält, ist man in das "Alles gut"-Land verwickelt. Seit vielleicht zehn, zwölf Jahren sagen alle "Alles gut", und man selber tut es auch. Man spricht mit einem Menschen, man sagt "Alles gut" und versieht den Satz Alibi-mäßig mit einem Fragezeichen, weil man um Gottes willen nicht mehr darüber wissen will, wie es ihr oder ihm wirklich geht, denn mit einer ehrlichen Antwort auf diese Frage ist ja in Deutschland tatsächlich zu rechnen, weswegen die "Alles gut"-Sprachregelung durchaus (übrigens eines der deutschesten Wörter überhaupt, direkt gefolgt von Unterführung und überführen) sinnvoll ist und in etwa vergleichbar mit dem englischen How are you?, an dem sich das deutsche "Alles gut" dankenswerterweise orientiert, vermutlich nicht zuletzt, weil die Deutschen immer mehr amerikanische Serien gucken und wollen, dass auch, was das angeht, bei ihnen endlich alles gut wird. Der zentrale Gedanke des How are you?- Konzepts ist ein sehr sympathischer: Man will es sich gegenseitig leicht machen. Das aber ändert nichts daran, dass "Alles gut?" unglaublich bekloppt und stumpf klingt, und nun ist man ja täglich etwa hundertmal dazu gezwungen, "Alles gut?" zu fragen und nicht nur zu fragen. Man sagt in sozialer Interaktion fast ununterbrochen, dass alles gut sei, um nicht beschämt zu werden oder andere zu beschämen. Etwa wenn man von einem Kollegen angerempelt wird oder wenn eine Verabredung, auf die man sich gefreut hatte, abgesagt wird oder wenn sich jemand vordrängelt oder übergibt. Auch Andreas Scheuer und seine Brille würden jederzeit "Alles gut" sagen, ähnlich wie Angela Merkel und Richard David Precht und Klaas Heufer-Umlauf.

Die Freundin am Telefon erklärt nun wider Erwarten, dass sie Andreas Scheuers vorwärtshafter Funkloch-Satz überhaupt nicht irritiere (respektive auf die Palme oder aus dem Häuschen oder zur Weißglut bringe).

Die Freundin ruft also: "Da sieht man mal wieder, wie wenig das urbane, akademische Milieu über seine Privilegien Bescheid weiß. Hallo!?!"

Sie hat tatsächlich "Hallo!?!" gesagt. "Hallo!?!", aufsteigend intoniert, hat eine ähnliche Karriere hinter sich wie "Alles gut?" und entspricht auch einer ähnlichen Geisteshaltung.

Die Freundin weiter: "Du machst dich lustig über Funklöcher, aber du bleibst halt auch nie in ihnen stecken!"

"Aber man kann nicht in Funklöchern stecken bleiben!"

"Und diese Luxusgedanken muss man sich erst mal leisten können, außerdem verstehe ich dich kaum. Schlechter Empfang hier!", schreit sie und legt auf, was sie später auf ein Funkloch schieben wird, in dem sie garantiert nicht dringesteckt hat. Und das eben das Gute an Funklöchern, das ist das Gute an "Alles gut".