Ein Jahr war Pause, und als Fan fragte man sich: Was macht einer wie Dittsche mit so viel Zeit? Ein Sabbatical? Eine Entziehungskur? Eine Reise? Unwahrscheinlich, denn Dittsche fährt nirgendwo hin, er hat die Welt ja in seinem Kopf komplett vorrätig. Eine Assoziation genügt, und schon ist er von Hamburg in den Pazifik gehüpft, wo man Waschbären auf Flugzeugträger abwerfen sollte, "damit die Kampfjets von Kim Jong Un und Trump nicht starten können".

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden