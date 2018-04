Wir wissen es alle. Dass man sich die Liebe zuziehen kann wie einen Schnupfen, aber dass sie ebenso unbemerkt wieder zu verschwinden vermag. Wir wissen es, aber beschreiben können das nur wenige so pathosfrei intensiv wie die Hamburger Autorin Kristine Bilkau.

Vor drei Jahren hat sie ein berückendes Debüt über ein aus der Komfortzone herausfallendes Paar vorgelegt. In ihrem neuen Roman Eine Liebe, in Gedanken vertieft sich eine erfolgreiche Architektin in einem Akt würdevoller Trauerarbeit in das von einer großen, gescheiterten Liebe unterhöhlte Leben ihrer soeben einsam gestorbenen Mutter. Anhand gefundener Briefe rekonstruiert die Erzählerin eine im Sommer 1964 behutsam begonnene Beziehung zwischen der naiv mutigen, unbewusst modernen Antonia Weber und dem galant höflichen, aber ein wenig unsicheren Edgar Janssen.

Treffend gelungen ist Bilkau das Porträt der sechziger Jahre als Zwischenzeit, in der die alten Rollenmodelle nicht mehr funktionieren, aber noch gelten. Vermieterinnen untersagen Herrenbesuche, werden aber kichernd hinters Licht geführt.

Um die Antibabypille muss man betteln, und der junge Arzt verweigert sie tatsächlich mit dem Argument, das sei nur etwas für Frauen ab dreißig. "Ginge es nach dem Arzt, hätte sie die Pille also nach vier oder fünf Kindern verdient. Wie einen Orden." Toni verspürt das "prickelnd böse Gefühl", ihrem Gegenüber genau dies ins Gesicht zu sagen, doch die Zeit ist noch nicht reif für so viel Rebellion. Die Entscheidung des Arztes hat Folgen, allerdings keine, die Edgar bemerken wird.

Diesen bekümmert viel mehr, dass es beruflich nicht so läuft, wie es von einem Ernährer erwartet werden darf. Als er die Chance bekommt, sich in Hongkong zu beweisen, ergreift er sie nach Tonis Zureden.

Sie machen aus, dass er seine Verlobte bald nachholen wird, und tatsächlich trifft eines Tages ein Telegramm ein, das sie auffordert, Job und Wohnung zu kündigen. Antonia tut es, zieht zu Freunden – und wartet. Zugleich ist das der überraschende Endpunkt der Beziehung. Es folgt nur noch ein Abschiedsbrief. Antonia wird über dieses Liebesscheitern nie ganz hinwegkommen, obwohl sie zweimal heiratet und ein Kind bekommt, eben die Erzählerin. Letztlich aber entscheidet sie sich fürs Alleinbleiben.