Wie baut man eigentlich eine Sammlungsbewegung? Immer wieder haben hierzulande ja einige, am lautesten zuletzt Sahra Wagenknecht, verkündet, die bestehenden Formen der Parteipolitik aufzubrechen. Geschehen ist bislang: nichts. Ausgerechnet in Europa könnte indes nun Gestalt annehmen, wovon in Deutschland bloß geredet wird.

Vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr beginnt eine disruptive Kraft in der europäischen Politik zu wirken. Und Schuld ist, natürlich, Emmanuel Macron. Eine umfassende "Neuordnung der Parteigrenzen" in Europa hat sich der französische Präsident vorgenommen – und zwar in Gestalt einer eigenen Fraktion. 70 Abgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen und 21 EU-Mitgliedsstaaten sollen die Pläne bereits unterstützen, heißt es. Und weil Macron zwar gern groß redet, aber immerhin schon einmal bewiesen hat, wie man ein scheinbar stabiles politisches Gefüge zertrümmern kann, wächst in Europa die Nervosität.

Der französische Präsident hämmert schließlich mit ziemlicher Präzision auf jene Bruchstellen, die in den europäischen Parteiensystemen nur noch unter größten Anstrengungen gekittet werden: der neuen Konfliktachse zwischen global/kosmopolitisch und national/gemeinschaftsorientiert, welche derzeit die gewohnten Lagergrenzen sprengt und den Links-rechts-Konflikt überwölbt.

Macrons Sammlungsbewegung En Marche ist ein Produkt jener neuen Gegensätze. Und löst sie gleichzeitig am klarsten auf: für freien Handel, Regulierungsabbau, die Rechte von Minderheiten und europäischen Internationalismus.

Und so droht im Europaparlament zuallererst die liberale ALDE-Fraktion von Macrons Bewegung gespalten zu werden. Seit einiger Zeit herrscht in ihren Reihen ein offener Disput zwischen rechtsliberalen Europaskeptikern, etwa aus den Niederlanden oder Schweden, und proeuropäischen Liberalen wie den spanischen Ciudadanos, die bereits als sicherer Partner für Macrons neue Pläne gelten.

Doch die Anziehungskraft Macrons reicht weit über den parteipolitischen Liberalismus hinaus. In der EVP-Fraktion etwa, zu der CDU und CSU gehören, beäugen sich europaeuphorische Nachkriegskonservative und rechte Identitätspolitiker mit wechselseitigem Misstrauen.

Und bei den krisengebeutelten Sozialdemokraten stehen dezidierte Linksreformer jenen Genossen gegenüber, die den dritten Weg der Sozialdemokratie der nuller Jahre noch immer für den richtigen halten.

In Macrons Politik, der Gleichzeitigkeit von forscher ökonomischer und maßvoller kultureller Deregulierung, sehen sie folglich eine Fortsetzung der eigenen Politik – und in dem französischen Präsidenten entsprechend "einen von uns".

Sollte Macron mit seiner Sammlungsbewegung Ernst machen, dürfte sich eine Kraft entfalten, der sich die Linke – auch jenseits der Sozialdemokratie – kaum entziehen können wird. Manche stößt Macron ab, andere zieht er an. Aber jeder muss sich zu ihm verhalten.

Welche Gestalt dann eine linke Opposition zum kosmopolitischen Liberalismus Macrons annähme und in welchem Verhältnis sie zur anderen Opposition – den rechten Populisten – stünde, das wird eine der interessantesten Fragen. In Frankreich versucht es Jean-Luc Mélenchon mit einer Art charismatischem Sozialismus im nationalen Rahmen. In Europa ist eine solche autoritäre Linke indes kaum mehrheitsfähig.

Und so verkörpert Macron weiterhin ein doppelt schlechtes Gewissen. Für proeuropäische Liberale, traditionelle Konservative und rechte Sozialdemokraten, weil für die Schönheit des Eindeutigen steht, eine scheinbar post-lagerkämpferische Politik. Und für die Linken, weil er ihnen stets aufs Neue zeigt, dass sie auf ihn noch keine rechte Antwort gefunden haben.

In Europa könnte also an die Oberfläche gelangen, was hierzulande untergründig brodelt. Ausgerechnet das viel belächelte Europaparlament mit seinen schwachen Parteifamilien könnte zur Bühne für einen Formwandel der Politik werden. Gewiss: könnte. Entschieden ist noch nichts. Aber manchmal beginnen Revolutionen ja dort, wo man sie am wenigsten erwartet.