Wer Golf als Synonym für Dekadenz und Schnöseltum sehen möchte, wird schon bei den Namen der 730 deutschen Plätze leicht fündig: Über 30-mal wird auf einem Schlossgelände geschwungen, viermal auf einem Rittergut. Je zweimal liegt der Platz in einer Schlossallee und einer Parkstraße, in Bad Saarow geht es zur Parkallee. Ideal für Spötter wäre so was wie das Fürstliche Golfhofgut derer von Kaltherz in der Wasserburgchaussee im Seebad Dünkelstein. Schönes Spiel!

Dem gegenüber stehen banale Club-Adressen wie Hohlacker, Eselspfad, Am Hirschfuß oder Bauernberg. Gleich zweimal gibt es eine Industriestraße. Und wer zu Dietmar Hopps Herzensanlage St. Leon-Rot möchte, der muss in die Opelstraße fahren. Über 80 Prozent aller deutschen Golfanlagen führen nicht mal ein schlichtes "Hof" oder ein "Gut" in ihrem Namen. Und bitte: Was ist an Mergelhof so schlimm, an Velderhof oder Gut Glinde? Früher wurde da geackert, heute wird dort gelocht.

Indes: Die Namen und die Adressen der Clubs dokumentieren eine Zweiteilung. Bis heute gibt es die altehrwürdigen Privatclubs, die mit Aufnahmegebühren (schon mal fünfstellig) ihre Exklusivität sichern. Clubinterne Bürgen sind nötig, Listen potenzieller Newcomer werden ausgehängt – die Altvorderen haben Vetorecht. Man ist Mitglied, um Mitglied zu sein, es geht um lokales Networking. Selbst Golf spielen? Ja, wenn die Zeit reicht. Für Gastspieler haben die meist sehr patinareichen Plätze dieser Clubs durchaus Vorteile. Ab dem späteren Nachmittag sind die Bahnen oft menschenleer. Das liegt an den überdurchschnittlich betagten Mitgliedern.

Seit dem Golfboom der neunziger Jahre haben andere Clubformen die Mehrheit: als Invest von "Betreibern" geführte Anlagen, die Umsatz machen wollen, mit Mitgliedschaften für rund tausend Euro im Jahr. Clubs ohne Aufnahmegebühr, die in Konkurrenz zum Nachbarort stehen. Clubs, die Vakanzen haben. Clubs, die Gäste locken mit Early-Bird- oder Sundowner-Abschlagszeiten zum halben Preis. Gastspieler machen heute rund 20 Prozent der Einnahmen aus. Auf immerhin rund 30 Anlagen kann man am Wochenende für weniger als 40 Euro 18 Loch spielen, wochentags für noch weniger.

Nicht jeder will sich an einen Club binden und schon gar nicht an ein Clubleben. Spaßrunden mit Freunden ja, hier und da mal ein Turnier, um vielleicht das Handicap zu verbessern, aber keine Clubmeisterschaften, keine Wettbewerbe um den Monatsbecher. Solchen Purgolfern helfen Fernmitgliedschaften, buchbar über das Netz, schon ab 200 Euro im Jahr. Dann zahlt man ansonsten nur die Spielgebühr pro Runde. Einen seriösen Überblick bietet golf-fernmitgliedschaft.info.

Bernd Müllender Handicap 14, infizierte sich bei Erstgolfversuchen 1988 in Neuseeland. Heute spielt er in Pedelec-Nähe seiner Heimatstadt Aachen, in dem belgischen Dorf Sippenaeken.

Seit einigen Jahren wehrt sich der Deutsche Golf Verband allerdings: Billig-Mitglieds- ausweise, erst recht solche aus dem Ausland, haben kein goldenes Logo – viele Clubs verlangen dann einen Aufschlag von 20 oder 30 Euro pro Runde. Oder es gibt Diskussionen, ob man überhaupt auf den Platz darf. Gastspieler wollen die alteingesessenen Clubs nämlich nicht unbedingt – sie nehmen den Mitgliedern nur den Platz weg. Und auf 50 oder auch 100 Euro Greenfee ist man bei den Fürstlichen Golfhofgütern & Co. nicht angewiesen.