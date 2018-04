Als Magda Tyler sich im Jahr 2003 in London auf die Suche nach einem Job als Kindermädchen machte, wollte sie damit eigentlich nur ein paar Monate bis zum Studienbeginn überbrücken. Einen Sommer lang mit kleinen Schreihälsen im Sandkasten spielen und ins Freibad gehen – es gab schlechtere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, dachte sie.

Am Ende wurde sie von einer russischen Familie angestellt, die über sagenhaften Reichtum verfügte und diesen auch lebte. "In dem Haus im Stadtviertel Belgravia arbeiteten außer mir zwei Köche, zwei Zimmermädchen, ein Butler, vier Chauffeure, zwei Bodyguards und ein Gärtner", erinnert sich Tyler. Sicherheit war extrem wichtig. Alle Autos waren kugelsicher, angeblich auch der Helikopter, mit dem der gesamte Haushalt am Wochenende zum Landsitz in der Grafschaft Surrey flog. "Es war ein riesiger Kasten mit Türmchen und Deckengemälden, gar nicht mal schön, aber überwältigend", beschreibt Magda Tyler das Anwesen in Surrey. Pferdeställe mit Reitanlage dahinter, eine Garage mit zwölf Sportautos, ein gigantischer Weinkeller und ein Pool, der mit goldenen Kacheln verziert war.

Tyler verbrachte sechs Jahre in dieser Luxuswelt und kümmerte sich um drei Jungs, die anfangs zwischen vier und neun Jahre alt waren. Sie brachte ihnen das Klavierspielen bei und das Skilaufen, und während der Sommerferien auf der Jacht im Mittelmeer fungierte sie als Bademeisterin. "Ich mochte die drei sehr, und das Gehalt war so sensationell, dass ich mir um meine Rente keine Sorgen mehr mache", sagt Tyler.

In keiner westlichen Stadt leben so viele Oligarchen und neureiche Russen, daher wird die Hauptstadt Englands scherzhaft als Londongrad bezeichnet. Tyler kam der Arbeitslohn vor wie ein Lottogewinn. Sie darf jedoch nicht über die Höhe sprechen, denn sie hat eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Nur so viel kann sie sagen: Sie habe keine Ahnung, woher das Vermögen der Familie stamme.

Der Reichtum der Oligarchen im Exil hat oft eine finstere Seite. "Wer in Russland reich geworden ist, musste sich früher oder später für oder gegen Präsident Putin entscheiden", erklärt der Publizist Misha Glenny, Autor mehrerer Standardwerke über Putins Russland. "Damit sind die Superreichen auf die eine oder andere Weise in einen zunehmend brutalen politischen Machtkampf verstrickt."



Die britischen Geheimdienste haben keinen Zweifel daran, dass der Anschlag auf den pensionierten russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia letztendlich von russischer Innenpolitik motiviert war. Die beiden wurden in der englischen Kleinstadt Salisbury mit einem Nervengas aus der Sowjetzeit vergiftet. Die russische Regierung hat dementiert, dahinterzustecken. Es erinnerte an 2006, als der ehemalige russische Agent Alexander Litwinenko in einer Londoner Sushi-Bar radioaktiv verseucht wurde. Auch das war ein politischer Mord, bei dem die Spur nach Moskau führte. Nach dem Anschlag von Salisbury wies die britische Regierung nahezu die Hälfte aller Angestellten der russischen Botschaft in London aus, mehr als zwei Dutzend weitere Staaten folgten diesem Beispiel. Für die Regierung von Premierministerin Theresa May war das ein diplomatischer Coup. "Der Westen ist sich einig: Russland muss sich an die Regeln halten, sonst hat es ein Problem", erklärte sie. Es gibt einen ganzen Katalog von Sanktionen, der Präsident Putin und die russische Wirtschaft immer weiter isolieren könnte. Das Problem von Theresa May ist allerdings, dass diese Sanktionen nicht nur für Russland schmerzhaft wären. Auch der britischen Wirtschaft würden sie erheblich schaden.

Dass London zu Londongrad wurde, ermöglichte eine Sonderregelung für Visaanträge aus der ehemaligen Sowjetunion, die 1995 eingeführt wurde. Russen, die mehr als eine Million Pfund in Großbritannien investierten, bekamen automatisch eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für sich und ihre Familien. Sechs Jahre nach dem Sturz des Kommunismus war die Privatisierung der Staatsbetriebe voll im Gang. Hunderte von Milliarden Dollar an Kapital wurden hin- und hergeschoben. Korruption und Wirtschaftskriminalität breiteten sich aus. Da bot London den Russen die besten Bedingungen, sich mit ihrem Geld niederzulassen.