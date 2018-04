Plötzlich hält man Quasten für eine gute Idee. Warum trägt man nicht viel mehr seidige Troddeln an der Alltagskleidung, wieso besitzt man nicht längst eine Haremshose in Knalltürkis, und warum steht zu Hause kein einziges Paar kanariengelber Slipper? Ein langer Schlendergang durch die Souks, diese einzige, endlose Überforderung von Basar, dann ein Glas des rotestdenkbaren Granatapfelsafts auf dem zentralen Wuselplatz Jamaa el-Fna, und schon verschiebt sich das Farbspektrum im Kopf, als hätte jemand die schlierigen Augenlinsen blank geputzt. Die schönsten Reisen sind ja immer die, bei denen man für ein paar Tage in ein anderes Leben, eine andere, mögliche Version seiner selbst schlüpfen kann. In Marrakesch gleitet man so unkompliziert und leicht in ein neues, geliehenes, modisch weitaus kühneres Ich wie in das Paar perlenbestickter, spitz zulaufende Babouches, die mir der übereifrige Händler probierbereit hinstreckt.

