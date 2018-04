Machen wir das Omelett wieder groß! Eine amerikanische Variante wäre die mit Ketchup. Halt, stopp, nicht weglaufen! Wir stellen unser Ketchup selbst her, und es wird ein Hochgenuss sein, nicht nur zum Omelett.

Wir halbieren Tomaten und schneiden alles Grüne heraus. Sie kommen in einen Topf, ebenso wie etwas Knoblauch (wenn Sie mögen). Ich würde ja auch Chilischoten entkernen, kleinschneiden und hinzugeben, vielleicht Ingwer. Aufkochen, dann bei kleiner Hitze vor sich hin arbeiten lassen, rund 20 Minuten, dann abkühlen lassen. Durch ein Sieb in einen Topf passieren, nach Belieben Ahornsirup, eine Spur Essig sowie Salz hinzugeben. Unter Rühren einkochen, bis Sie dicke Pampe haben. Kaltstellen.

Unser Omelett verträgt durchaus einen Klacks davon. Jedenfalls, wenn es amerikanisch daherkommt: mit Kartoffelchips, voll durchgebratenem Bacon oder Mais. Nicht dem aus der Dose, bitte. Wir legen frische Kolben in ungesalzenes, sprudelnd heißes Wasser, ziehen den Topf vom Herd und lassen sie eine Viertelstunde lang ziehen (Salz und zu langes Kochen machen die Körnerhaut hart). Danach abkühlen lassen. Kurz vor dem Servieren den Kolben mit einem starken Brotmesser in knabbergerechte Scheiben schneiden und in Butter leicht erwärmen, schließlich noch Cayennepfeffer darauf. Oder Sie legen frisch gebratene Putenstreifen neben das Omelett, die zum Schluss kurz mit Ahornsirup und Limettensaft aufgepeppt wurden.

Tja, und dann gibt es noch Hangtown-Fry, das ich allerdings nur zur Vervollständigung Ihres Omelettwissens erwähne; ich esse so etwas nicht, ist mir zu primitiv. Man haut dazu Eier, Schinken und Austern zusammen in die Pfanne und faltet das Resultat. Es handelt sich um ein traditionelles Gericht aus Amerika, um dessen Entstehung sich viele Legenden ranken. Eine geht so: In einer Stadt, in der es viele Hinrichtungen gab, bat ein zum Tode Verurteilter um eine letzte Mahlzeit, bestehend aus Eiern, Schinken und Austern. Alles Zutaten, für deren Beschaffung man mehr als eine Tagesreise unterwegs sein musste.

Der Wilde Westen. Jetzt noch ein Marshmallow in den Frühstückskaffee, und wir sind bestens darauf vorbereitet, uns Countrymusic anzuhören. Oder CNN zu schauen.

Für die amerikanische Variante: Tomaten, Ahornsirup, Essig, Salz

Für das Basis-Omelett (2 Personen): 6 Eier, weißer Pfeffer, Butter, 1 Schalotte, Salz, Tabasco, Worcestersauce, Sonnenblumen- oder Maisöl

Basisrezept: Butter, Pfeffer, Schalottenwürfel anschwitzen; Eier trennen, Eiweiß salzen und schlagen; Öl, Tabasco und Worcestersauce ins Eigelb und schlagen; die Massen mischen; dünne Eimasse-Schicht in der Pfanne leicht stocken lassen, mit Spatel falten; nächste Schicht auf dem ganzen Pfannenboden verteilen (den festen Halbmond dabei mit dem Spatel anheben und Pfanne schräg halten, sodass die flüssige Masse auch darunterfließen kann), wieder falten et cetera