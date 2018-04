Rüdiger Grube ist gerade aus China zurück, wo seine Frau seit Januar ein Restaurant in Shanghai betreibt. Stolz zeigt er Fotos. In den nächsten Stunden erzählt er gut gelaunt aus seinem Leben. Doch wenn es um seinen Rücktritt bei der Bahn geht, lässt er seine Hand mehrmals wie ein Karatekämpfer auf den Konferenztisch knallen. Das Thema geht ihm bis heute nah.

DIE ZEIT: Herr Grube, viele kennen Sie als Bahn-Chef. Von diesem Amt sind Sie vor gut einem Jahr zurückgetreten. Wie war die erste Zeit danach?

Rüdiger Grube: Ach, ganz gemischt! Einerseits sehr schön. Meine Familie sagte: Wir freuen uns, dass du jetzt endlich mal häufiger zu Hause bist! Ich habe tolle Mails und Briefe von Bahn-Kollegen, Freunden und Kollegen aus der Industrie bekommen. Andererseits musste ich mich neu orientieren. Ich war ja meine Verantwortung und auch meinen Apparat los. Wenn man so will, hatte ich plötzlich keine Aufgabe und keine Verantwortung mehr. Das war eine Erfahrung, die ich bisher so nicht kannte.

ZEIT: War das schwer?

Grube: Freunde aus der Wirtschaft wie Jürgen Fitschen, Wolfgang Reitzle oder Hartmut Mehdorn haben mir geraten: Sei cool! Nimm dir hundert Tage Zeit zum Sortieren. Ein guter Rat! In solchen Lebenslagen darf man bloß nicht Selbstbestätigung oder einen neuen Job suchen, indem man überall herumerzählt, was für ein toller Hirsch man doch sei.

ZEIT: In der Presse steht, Sie hätten allein im Jahr 2017, in dem Sie Ende Januar als Bahn-Chef zurücktraten, 2,3 Millionen Euro verdient – für gerade einmal 30 Tage Arbeit. Sind Sie ein Abkassierer?

Grube: Die Vorwürfe gegen mich sind unglaublich und völlig falsch. Ich bin kein Abzocker! Schon allein weil ich weiß, wie sensibel das Thema der Gehälter von Topmanagern ist. Deshalb habe ich selbst jahrelang freiwillig auf Gehaltserhöhungen verzichtet. Mein Gehalt 2017 war nicht höher als das meines Vorgängers 2009.

ZEIT: Es hieß, Sie hätten die Millionen als Abfindung oder sogar als Schweigegeld bekommen.

Grube: Alles Unfug. Auch dass ich für 30 Tage Arbeit 2,3 Millionen Euro abgesahnt hätte, ist falsch! Gegen diese Behauptungen wehre ich mich gerade juristisch. Mein Vorstandsgehalt hatte, wie bei allen Bahn-Vorständen, drei Bestandteile: das Fixgehalt. Zweitens einen Bonus, den es nur gab, wenn ich vereinbarte Ziele in einem Jahr erreicht hatte. Und ein sogenanntes Long-Term-Incentive, das sich nach dem Durchschnittsergebnis aus drei Jahren richtete. Dieses Geld hätte ich auch bekommen, wenn ich bei der Deutschen Bahn geblieben wäre.

ZEIT: Die 2,3 Millionen Euro...

Grube: ...ergeben sich aus den genannten Bausteinen. Das Geld stand mir aus den Jahren 2014 bis 2016 noch zu, dabei ist auch ein Anteil für meine Altersversorgung. Offiziell bei der Bahn ausgeschieden bin ich zum 31. Juli 2017, weil wir bis dahin noch einiges zu klären hatten.

ZEIT: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hat gefordert, bei den Topgehältern der Bahn müssten "Maß und Mitte" eingehalten werden.

Grube: Das hat mich sprachlos gemacht. Die Politik hat die Bahn-Vorstands-Verträge doch selbst abgesegnet. Mir kommt die Kritik an meiner Bezahlung sehr scheinheilig vor.

ZEIT: Viele würden sagen: 2,3 Millionen Euro sind viel Geld.

Grube: Das stimmt. Allerdings: Ich finde nicht, dass ich als Bahn-Chef überbezahlt war. Angesichts von 42 Milliarden Euro Umsatz und der Verantwortung für 330.000 Mitarbeiter betrachte ich ein Grundgehalt von 900.000 Euro nicht als übertrieben hoch. Die Boni waren an Erfolge geknüpft. Und übrigens habe ich als Bahn-Chef weniger verdient als bei meiner vorigen Aufgabe im Vorstand eines Automobilkonzerns! Also von Abzockerei kann nun wirklich nicht die Rede sein.

ZEIT: Ihr Nachfolger Richard Lutz warnte: "Wir müssen aufpassen, dass wir als Manager nicht an Akzeptanz verlieren."

Grube: Das hätte auch von mir sein können. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Sie dürfen aber nicht nur diese eine Aussage zitieren, die ich ja teile. Herr Lutz hat mein Gehalt auch verteidigt und im Detail erklärt. Übrigens: Schauen Sie in den Geschäftsbericht, meinem Nachfolger steht die gleiche Summe zu.

ZEIT: Was lernen Sie aus dieser Debatte?

Grube: Dass ich mich freue, jetzt selbstständiger Unternehmer zu sein, und auf solche unehrlichen Debatten keine Rücksicht mehr nehmen muss.

Rüdiger Grube Hamburger Rüdiger Grube, geboren 1951, wächst auf einem Bauernhof in Moorburg im Süden von Hamburg auf. "Ich liebe die Elbe und den Hafen, das ist meine Heimat", sagt er. Als junger Mann macht er eine Lehre zum Metallflugzeugbauer in Finkenwerder. Wahlkämpfer Nach seinem Studium (Flugzeugbau, Wirtschaftspädagogik) wird Grube Berufsschullehrer in Hamburg. Über ein Schulprojekt lernt er den Ersten Bürgermeister Klaus von Dohnanyi kennen. Für den SPD-Politiker macht er 1982 monatelang Wahlkampf. Bahn-Chef 2009 wird Grube Vorstandschef der Deutschen Bahn – als Nachfolger von Hartmut Mehdorn, dessen Büroleiter er einst war. Als Bahn-Chef ist Grube mit zahlreichen Krisen konfrontiert, vom Streit um das Projekt "Stuttgart 21" über Dauerstreiks bis hin zu einer Serie von Technikpannen. Topmanager Seit den neunziger Jahren gelingt Grube eine steile Karriere in der Industrie. Bei Daimler begleitet er die Fusion mit Chrysler. Als diese scheitert, organisiert er als Vorstandsmitglied ihre Abwicklung. 2007 wird er auch Chefkontrolleur des Konzerns EADS (heute Airbus). Heimkehrer Nach seinem Rücktritt als Bahn-Chef im Januar 2017 lebt Grube wieder dauerhaft in seiner Heimatstadt Hamburg. Seit August 2015 ist er mit der Köchin und Unternehmerin Cornelia Poletto verheiratet. Aus seiner ersten Ehe hat der 66-Jährige zwei erwachsene Kinder.

ZEIT: Ein zweiter Vorwurf gegen Sie lautet: Sie seien nun für ein Unternehmen tätig, das in Ihrer Zeit als Bahn-Chef Millionenaufträge erhalten habe: die Tunnelbohrmaschinenfirma Herrenknecht.

Grube: Nein, Herrenknecht hat noch nie einen Auftrag von der Bahn bekommen. Der Bau eines Bahntunnels ist Sache von Bauunternehmen. Die entscheiden, ob sie sich dafür von Herrenknecht eine Tunnelvortriebsmaschine liefern lassen. In meiner Tätigkeit ein Geschmäckle zu sehen, ist absurd. Das ist, als dürfe eine Firma, für die ich tätig bin, keine Lkw von Daimler kaufen, weil ich mal Daimler-Vorstand war.

ZEIT: Was genau tun Sie bei Herrenknecht?

Grube: Martin Herrenknecht möchte, dass sein heute 30-jähriger Sohn in seine Fußstapfen tritt. Dem helfe ich, die Führung des Unternehmens mit mehr als 5.000 Mitarbeitern einmal zu übernehmen. Anders als zu lesen war, braucht Martin Herrenknecht mich auch nicht, um politische Kontakte zu knüpfen. Die hat er selber.