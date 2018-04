Schnittbild aus dem Film "Transit": Franz Rogowski mit Paula Beer © Piffl Medien

Im Schneideraum kann ein Film leben oder sterben. Im besten Fall beginnt er zu existieren, zu atmen – Bilder werden vom Material zur Erzählung. "Wenn Inszenieren ein Blick ist, dann ist Schneiden ein Herzschlag", hat Jean-Luc Godard in seinem Text Schnitt, meine schöne Sorge geschrieben. Bei Bettina Böhler muss ein Regisseur diese Sorge nicht haben. Sie ist eine Meisterin der Montage, eine einflussreiche Pulsgeberin des deutschen Kinos. Ihr beim Schnitt eines Films zuzuschauen heißt, den Moment zu ergründen, in dem aus zwei Bildern etwas Drittes entsteht. Man kann es auch die Seele, oder weniger esoterisch: das Wesen des Films nennen. Bei Böhler ist der Cut kein Schnitt, sondern die Herstellung einer Beziehung. Und zwar im emphatischen Sinne.

Barbara von Christian Petzold, Terror 2000 von Christoph Schlingensief, Hannah Arendt von Margarethe von Trotta, Wild von Nicolette Krebitz, Axolotl Overkill von Helene Hegemann, Sehnsucht von Valeska Grisebach, Plätze in Städten von Angela Schanelec, Gold von Thomas Arslan, Taiga von Ulrike Ottinger, Ostkreuz von Michael Klier, The Look – Charlotte Rampling von Angelina Maccarone, Jud Süß von Oskar Roehler – das sind nur einige der rund 70 Filme, die Bettina Böhler in mehr als drei Jahrzehnten geschnitten hat. Tatsächlich ist schneiden aber das völlig falsche Wort für das, was diese Weltenzusammensetzerin tut.

Wir treffen sie also in Cannes, an einem schönen Tag im vergangenen Mai. Als im Café ein kleiner hässlicher Hund um unsere Beine streicht, antwortet Bettina Böhler auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, über einige Monate hinweg im Schneideraum beobachtet zu werden: "Na klar! Ich freue mich ja, wenn dieser Beruf eine Anerkennung bekommt." Man muss sich nur eine einzige von ihr montierte Sequenz anschauen, um zu verstehen, weshalb sie für ihren Beruf nicht mehr die alte Bezeichnung Cutterin, sondern das zeitgemäße Wort Editorin verwendet. Etwa am Anfang von Western, Valeska Grisebachs Film, der seine Weltpremiere in Cannes feiert. Erzählt wird von deutschen Wanderarbeitern in Bulgarien: Meinhard, der Protagonist, trifft auf Vincent, den Vorarbeiter. Die sich vortastenden Worte und prüfenden Blicke, das Anzünden der Zigarette montiert Böhler so, dass innerhalb von Sekunden aus Männern Konkurrenten werden. Ein Dialog wird zum Duell und das bulgarische Gebirge zur Westernlandschaft.

Aus 80 Stunden Material hat Böhler den Film montiert, ihm seinen hypnotischen Sog verliehen. "Grisebach hat mit nichtprofessionellen Darstellern gedreht. Da braucht es diese Materialfülle, weil Bauarbeiter nicht auf den Punkt spielen wie professionelle Schauspieler", sagt Böhler. "Meine Aufgabe besteht darin, aus den Szenen und Improvisationen die spannungsvollen Augenblicke zu montieren. Manchmal sind das auch Momente jenseits des Gespielten. Oder es ist ein bestimmter Blick, den man in vielen Stunden Material sucht." Und dann sagt sie einen schönen Satz: "Es geht darum, aus diesen Menschen Helden zu machen."

Helden und Heldinnen hat Bettina Böhler immer wieder aus den Filmfiguren der Regiebewegung Berliner Schule gemacht, zu der auch Grisebach gehört. Seit dem Ende der neunziger Jahre hat sie die lichten, klaren Bilder, die ruhigen, eher am französischen Kino orientierten Inszenierungen jener Filme in einen fließenden Erzählrhythmus überführt. Seitdem verbindet sie eine enge Arbeitsbeziehung mit Christian Petzold, dessen Werk sie fast komplett geschnitten hat.

© Gordon Welters für DIE ZEIT

Bettina Böhler wurde 1960 in Freiburg im Breisgau geboren und hat das deutsche Kino im Schneideraum geprägt. Ihre wichtigsten Arbeiten: "Terror 2000" von Christoph Schlingensief, "Hannah Arendt" von Margarethe von Trotta, "Western" von Valeska Grisebach und fast alle Filme von Christian Petzold. Bettina Böhler hat auch Petzolds neuen Film "Transit" geschnitten, der jetzt in die Kinos kommt.

Juni. Bei einer Postproduktionsfirma in Berlin-Kreuzberg sitzt Böhler in einem etwa zwölf Quadratmeter großen Raum. Ein Computer, drei Bildschirme. Hier montiert sie Petzolds neuen Film Transit, während der Regisseur und seine Crew noch in Marseille drehen. "Es ist natürlich ein Glück, mit solchem Material zu arbeiten", sagt Böhler.

In einem kühnen Wurf versetzt Christian Petzold den 1942 von Anna Seghers im Exil geschriebenen Roman in die heutige Hafenstadt. Auf der Flucht vor dem Faschismus laufen die deutschen Figuren durch die südfranzösischen Straßen der Gegenwart. Accessoires lassen die Vergangenheit im Heute mitschwingen: Taschenuhren, abgeschabte Lederkoffer, Briefe in Sütterlin. Es geht um das Überleben, Sterben, Sehnen, Lieben in einem Transitraum. Die Festplatten mit den bereits gedrehten Szenen bekommt Böhler aus Frankreich nach Berlin geschickt.



Die Gewalt des Faschismus durch die Gegenwart neu beleuchtet

Gerade arbeitet Böhler an einer Szenenfolge zu Beginn von Transit. Georg, der von Franz Rogowski gespielte Held, kommt als illegaler Flüchtling am Bahnhof von Marseille an. Während der Fahrt ist sein schwer verletzter Freund verstorben. Versteckt hinter einem Waggon, blickt Georg vom gegenüberliegenden Gleis auf Polizisten, die den Leichnam auf den Bahnsteig werfen. Die Rufe der Beamten, das Gebell der Suchhunde und die Angst des Geflüchteten verbinden sich zu einem überzeitlichen Gefühl der Bedrohung. So als werde die Gewalt des Faschismus durch die Gegenwart neu beleuchtet. Aber etwas scheint Böhler noch zu stören.

Sie klickt die Einstellung an, in der Rogowski das Geschehen auf dem Bahnsteig betrachtet. Der Schauspieler ist seitlich aus ein paar Metern Entfernung aufgenommen. "Eigentlich wäre es gut, wenn man Franz’ Gesicht hier in einer Nahaufnahme sehen könnte. Damit eine engere Verbindung besteht zwischen ihm und dem, was er sieht." Am Abend wird sie Christian Petzold in Marseille anrufen und mit ihm den Nachdreh der Einstellung besprechen.