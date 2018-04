Sollte der Staat mehr politische Bildung auf dem Land betreiben, um AfD-Wähler zu bekehren?

Ja, meint Anne Hähnig: Der Staat hat sogar die Pflicht, vor Ort für sich zu werben.

Das Problem Ostdeutschlands war nie die Aufdringlichkeit des Staates – sondern dessen Abwesenheit. Jeder, der in den vergangenen 20 Jahren auf einem ostdeutschen Dorf gelebt hat, weiß, wie das ist, wenn vieles nach und nach verschwindet: erst die Postfiliale, dann der Einkaufsmarkt und zum Schluss der Bürgermeister aus dem Rathaus. Die Geschichte der Nachwendezeit ist auch die Geschichte eines Staatsrückzugs. Das ist ein Grund dafür, dass die Menschen unzufrieden wurden, ihnen Politik fern vorkam. Dass der Staat das Gespür für die Provinz verlor. Und dass irgendwann die AfD Erfolge feierte.

Das Gegenmittel gegen diese Unzufriedenheit ist ganz einfach: Präsenz.

Es ist deswegen keine schlechte Idee, jetzt Geld für politische Bildung auszugeben – also dafür, dass vom Land bezahlte Menschen auf die Dörfer fahren, um dort mit den Leuten über Politik zu diskutieren. Und ihnen, ja, auch Politik zu erklären. Es ist sogar eine sehr gute Idee.

Mehr als eine Million Euro will Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer für politische Bildung ausgeben, so hat er es versprochen. Jetzt wurde eine Kooperation zwischen der Landeszentrale für politische Bildung und den Volkshochschulen verkündet: Bis zu 220 Veranstaltungen im Jahr soll es geben, vornehmlich in der Provinz, also dort, wo die AfD zur Bundestagswahl stark war. Die sächsische AfD-Fraktion schimpft darüber in einer Mitteilung: "Vielen ehemaligen DDR-Bürgern kommt das Verhalten der Regierenden bekannt vor. Nur dass die staatlich organisierte Gehirnwäsche in der 7. Klasse begann und sich Staatsbürgerkunde nannte."

Aber ist Sachsens Regierung wirklich so naiv? Weiß sie nicht, dass Hunderttausende Ostdeutsche an die "politische Bildung" zu DDR-Zeiten sehr schlechte Erinnerungen haben? Doch, das weiß sie: Auch Mitglieder der Landesregierung haben noch im Stabü-Unterricht gesessen. Sicher ist ihnen deshalb bewusst: Indoktrination hat noch nicht einmal zu DDR-Zeiten funktioniert. Jahrzehntelang wurde den Ostdeutschen die marxistische Lehre eingebläut – mit einem absurden Effekt. Nämlich keinem. Leben in Ostdeutschland Hunderttausende Kommunisten? Mitnichten. Jeder, der diese Region und ihre Menschen ansatzweise kennt, der weiß, dass sich Vertrauen in Politik nicht verordnen lässt. Warum also fängt man dennoch an, Politik-Erklärer aufs Land zu schicken? Weil es noch etwas gibt zwischen Indoktrinieren und Ignorieren: Überzeugen.

Aufs Dorf zu fahren, über Populismus zu streiten, über Religionsfreiheit oder Rundfunkbeitrage: Warum soll das schlecht sein? Wir sollten uns eher freuen über jeden, der zum Reden aufs Dorf fährt! Und selbst wenn dort dann geworben würde für die Demokratie: Was wäre daran verwerflich? Was ist einzuwenden gegen Veranstaltungen, die niemand besuchen muss, die aber jeder besuchen kann? Und wer, bitte, wird nicht gern umworben?

Zuletzt hatte das nur die AfD richtig verstanden. Sie fuhr zielgerichtet in jene Dörfer, in denen sich jahrelang kein bekannter Politiker hatte sehen lassen. Frauke Petry etwa trat, als sie noch Chefin der AfD war, in Dorfchemnitz im Erzgebirge auf. Hunderte Besucher kamen. In Dorfchemnitz war das Zweitstimmen-Ergebnis für die AfD dann so hoch wie nirgends sonst. Jenseits von politischen Versprechungen gilt: Viele Bürger goutieren es, wenn man sich um sie bemüht. Wenn man sich ihnen erklärt.

Und gerade in einer Demokratie gibt es so viel zu erklären. Sie ist mühsam und kompliziert. Erläutern Sie mal einem Ausländer unseren Föderalismus! Fragen Sie mal wahllos einen Bekannten, wer in Deutschland Lehrpläne schreibt. Wie hoch das Budget der eigenen Kommune ist. Wie und wo genau Bürger mitmachen und ja: wo sie sich mal beschweren können. All das darf man nicht nur erklären, man muss es sogar. Denn in einer Demokratie kann nichts erzwungen werden. Alles muss errungen werden.

Die Fälle Die Fälle Wird die AfD ausgegrenzt, wird sie zu wichtig genommen? Immer wieder gibt es darüber Streit. Nun entzündete er sich an zwei neuen Fällen: Die Diakonie Mitteldeutschland beschloss in der vorigen Woche, nicht mit Spenden der AfD zu arbeiten. Und der Freistaat Sachsen verkündete, künftig in der Provinz Demokratie-Aufklärung anzubieten. Auch in der Redaktion haben wir diskutiert, ob das gut ist – und bilden die Debatte hier ab.

Gerade erleben wir – nicht nur in Ostdeutschland, aber besonders hier –, dass unsere Demokratie infrage gestellt wird. Es begegnen einem erstaunliche viele, die aufs gesamte "System" schimpfen, die offenbar von einer Revolution träumen. Aber welches System soll es sein – wenn kein demokratisches? Man kann diesen Ärger übers große Ganze nicht ignorieren. Auch der Staat muss sich damit auseinandersetzen, muss eigene Fehler erkennen und sich erklären.

Sätze, die früher nur in Feiertagsreden aus dem Mund von Bundespräsidenten kamen, werden neuerdings emotional am Küchen- oder Kneipentisch gesprochen: "Der Erhalt unserer Demokratie ist nicht selbstverständlich." Man muss, tatsächlich, um sie kämpfen.