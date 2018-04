Wenn man mit Kindern ein bisschen ins Gespräch kommen will, ist es immer eine gute Idee, sie nach irgendetwas aus der "Lieblings-..."-Kategorie zu fragen: Lieblingsfarbe, Lieblingstier, Lieblingszahl, Lieblingswochentag und so weiter.

Bei Lieblingsdingen weiß jeder meist sofort irgendetwas beizutragen. Nicht selten mit reichlich Enthusiasmus. Der Mensch redet also offensichtlich von Natur aus gern über etwas, das er mag. Vielleicht um vieles lieber als über seine Abneigungen. Als Erwachsene können wir dies ruhig ein wenig rekultivieren.

Mein Lieblingswochentag zum Beispiel führt recht schnell zu einer meiner Lieblingsbeschäftigungen – der sportlichen Betätigung. Ich liebe nämlich Freitagabende. Sie kennen vermutlich dieses Gefühl: Wenn der Wahnsinn der Woche absolviert ist, wenn der Alltag seine Ventile ein bisschen zu lockern beginnt. Sie wissen schon, diese Abende, an denen einem das diffuse Gefühl von mittlerer Freiheit um den Hals fällt. Bis vor einiger Zeit hatte ich meinen Lieblingswochentag – den Freitag – am Nachmittag so gestaltet, dass ich Sport machte mit Menschen, die gerade an dieser das Leben heilsam taktenden Struktur nicht teilhatten, weil sie aufs Warten zurückgeworfen worden waren. Es handelte sich dabei um eine Aerobicstunde mit Frauen, die als Geflüchtete nach Deutschland kamen.

Zwei Sportlehrerinnen eines Gymnasiums in der Nähe hatten die Idee, diese Frauen wenigstens einmal in der Woche aus ihrem Alltag zu befreien, um mal nur "etwas für sich zu tun". Wer kennt dieses Bedürfnis nicht manchmal?

Anfangs kamen nur wenige, dann sprach es sich herum, die Zahl der Teilnehmerinnen wuchs. Die Frauen wurden aus ihren Unterkünften abgeholt und zur Sporthalle gebracht. Später dann zurück.

In der Halle nun begann meine eigentliche Aufgabe, ein bisschen Gemeinsamkeit zu schaffen. Sich zusammen zu bewegen, zu tanzen, zu schwitzen, zu lachen. So etwas funktioniert einfach. Fast immer. Mit allen.

Ich weiß das so genau, weil mich diese Tätigkeit mein halbes Leben begleitet hat – Sport mit anderen Menschen zu machen. So ganz ohne Punkte, Tore und Tabellen. Ich war eine Hopse, eine Hupfdohle, eine Vorturnerin. Was auch immer der deutsche Wortschatz an Begriffen dafür bereithielt. Mich haben diese Bezeichnungen nie gestört, waren sie doch meist von einem freundlichen Augenzwinkern begleitet.

Ich gab Kurse – im Fitnessstudio, im Verein, in Turnverbänden, wo immer man mich brauchte. Ich verleitete andere dazu, dass sie wiederum andere zu etwas Sport zu verleiten imstande waren. Bald kannte ich alle Turnhallen jenseits und diesseits der Elbe. Eine gute Zeit war das. Mit vielen erinnerungswürdigen Begegnungen und Gesprächen, die weit über den sportlichen Anlass hinausgingen. Wenn die Frauen – manchmal auch ein paar Männer – am Abend dann zusammensaßen, ihnen jeder Muskel schmerzte und sie sich dennoch offensichtlich ganz wohlfühlten, gerieten sie oft ins Erzählen. Von ihren Familien und einem Alltag, der mir oft schwerer vorkam als mein eigener. Und die den meisten mit bewundernswertem Gleichmut und Humor zu tragen bereit waren. Das alles hat mich viel gelehrt damals.

Alles hat natürlich seine Zeit. Heute gebe ich nur noch ganz selten "Hüpfstunden" – für besondere Zwecke.

So war sie endlich da – meine erste Aerobicstunde mit den Flüchtlingsfrauen. Bedenken hatte ich zwar nicht, aber vielleicht so etwas wie leicht erhöhtes Fieber, nur in Vorfreude gemessen.

Vor mir hatten sich etwa 16 bis 17 Frauen und Mädchen eingefunden, vorrangig afghanischen Ursprungs, schwarzhaarig fast alle, zwei, drei mit Kopftuch, andere leicht blondiert, was bei so dunklem Haar häufig in einen changierenden Orange-Ton übergeht.

Nachdem ich den ersten Satz in die Runde gesprochen hatte, wusste ich: "Die krieg ich. Bestimmt!"

Und ich glaube, es gelang tatsächlich: Mit einem unsäglichen Gemisch aus deutschen und englischen Instruktionen und Erklärungen und vor allem aber mit Handzeichen lief der Laden, sobald die Musik spielte.

Und ich? Ich stellte fest: Es gibt kaum Unterschiede. Wenn sich Menschen zwischen Wolgast im hohen Norden und Spitzkunnersdorf an der tschechischen Grenze bewegen, dann geschieht dies vielleicht anfangs etwas ernster in die Welt blickend. Wir Deutschen sind vielleicht so. Ein bisschen ernsthafter in die Welt blickend. Das muss ja per se auch nichts heißen. Irgendwann aber ist es da – bei allen: das verbindende Gefühl – auf den eigenen Körper und dessen Vermögen zurückgeworfen zu werden, das Gefühl, das alles Trennende für einige Zeit verblassen lässt.

Wir blieben freiwillig noch eine weitere Stunde und spielten Basketball mit den Frauen. Ohne viel spitzfindiges Reglement, dafür aber mit reichlich Temperament, verrutschten Kopftüchern, unbändigem Lachen und jeder Menge Selfies hinterher.

Später dann, wenn ich an den Freitagabenden nach dieser Sportstunde nach Hause fuhr und mich aufs Wochenende freute, verfestigte sich eine Vermutung:

Wenn Menschen einer Nation meinen, sie seien vielleicht eine zivilisiertere, fortgeschrittenere Spezies, eine andere Stufe der Evolution, brauchen sie vielleicht nur etwas Bewegung.

Um im Gespräch zu bleiben.

Auch das.