Oh nein, bloß das nicht! In etwa so muss sich das Leben für Elon Musk gerade anfühlen. Der Held des Silicon Valley geht wieder dorthin, wo er nie sein wollte: ans Band. Er wolle, so beteuert er, sogar wieder in dieser Autofabrik im kalifornischen Fremont schlafen und dort dafür sorgen, dass die stockende Produktion des neuen Tesla-Modells schnell hochgefahren wird, damit Kunden und Investoren nicht die Geduld verlieren. "Das Autogeschäft ist einfach die Hölle", twitterte der 46-Jährige gerade wieder.

