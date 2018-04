Alles Schlechte kommt von Trump? Nein: Der brave Obama war ebenfalls ein Handelskrieger. Stolz verkündete er an der Schwelle zur zweiten Amtszeit: "Über tausend Amerikaner haben heute einen Job, weil wir die steigende Flut chinesischer Autoreifen zurückgestaut haben." Die Zahl stimmt, doch die anheimelnde Story endete mit einer hässlichen Pointe: Wer einen Zollkrieg entfesselt, mag einer mächtigen Lobby – Gewerkschaften oder Bauern – helfen, schadet aber immer der ganzen Nation, was auch Donald Trump merken müsste.

Die Reifen-Saga verdichtet sich zur perfekten Fallstudie von bleibendem pädagogischen Wert. Deshalb ein lehrreicher Blick zurück, weil die Moral von der Geschicht immer die gleiche ist. Was 2009 passierte, entfaltet sich nun erneut vor unseren eigenen Augen, bloß mit sehr viel höheren Einsätzen und Risiken.

Das Obama-Drama begann im September 2009. Im Prolog hatte sich eine strategisch platzierte US-Gewerkschaft durchgesetzt, die Vertretung der Gummi-, Stahl- und Industriearbeiter. Das Weiße Haus belegte chinesische Reifenimporte mit einem Strafzoll von 35 Prozent. Plangemäß brachen die ein – von elf auf fünf Millionen Stück. So weit, so gut.

Bloß gehören zum Krieg immer zwei. Die Chinesen schlugen mit einer ähnlich hohen Abgabe auf unschuldige US-Hühnchen zurück. Die Folge: Die amerikanischen Geflügel-Exporte nach China kollabierten. Chinas Liebhaber von gerösteten Hühnerfüßen kauften nur noch ein Zehntel der alten Menge; die US-Geflügelindustrie verbuchte ein Minus von einer Milliarde Dollar. Es war kein Schicksalsschlag für das ganze Land, aber ein existenzbedrohender für einzelne Unternehmen.

Erstes Fazit: Die Gewerkschaft hatte gewonnen, aber auf Kosten der heimischen Federvieh-Exporteure. Das ist ein eisernes Gesetz: Vom Protektionismus profitiert nur der privilegierte Industriezweig; die anderen bezahlen nach der Retourkutsche die Rechnung. Freilich war dieses Eigentor noch lange nicht das Ende vom Spiel.

Das zweite Eigentor: Protektionismus soll ja wie im heutigen Match Trump contra Xi, den chinesischen Präsidenten, nicht nur eine einzelne Branche schützen, sondern auch das gewaltige US-Handelsdefizit stauchen, das gerade den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht hat. Nur ist ein selektiver Strafzoll gegen einen einzigen Übeltäter so wirksam wie Hau-den-Maulwurf im Garten. Ist der eine getroffen, schießen andere aus dem Boden.

Genauso war es im Reifenkampf. Wunschgemäß halbierten sich die Importe aus China. Leider sollten sich die Einfuhren aus anderen Ländern – Thailand, Indonesien, Mexiko – fast verdreifachen. Logischerweise konnte Amerikas Handelsdefizit mit dem Rest der Welt so nicht gedrückt werden. Es rollten statt der chinesischen eben Millionen von Ersatzreifen aus anderen Ländern nach Amerika.

Das dritte Eigentor fiel auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt, wo die antichinesische Mauer Jobs retten sollte. Als der Zoll verhängt wurde, werkelten 50.800 Beschäftigte in der US-Reifenindustrie. Zwei Jahre später waren es gerade mal 1.200 mehr – ein Plus von zwei Prozent, ein statistischer Hüpfer. Profitiert haben nicht amerikanische Arbeiter, sondern die Kollegen in Mexiko und Südasien.