"Der eitle Mann ist eine widerwärtige Kreatur", schreibt William Penn 1693 in seinen Reflexionen und Maximen: "Er ist so sehr von sich selbst erfüllt, dass er keinen Raum für irgendetwas anderes hat, sei es noch so gut und würdig." Bei seinen "ständigen Vergleichen" lasse er "gewiss sich selbst immer besser denn alle anderen erscheinen". Deshalb kann Penn dem eitlen Schwätzer nur raten: "Wenn du zweimal nachdenkst, ehe du einmal sprichst, wirst du zweimal so gut sprechen."

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden