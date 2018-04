Sprüche zu klopfen liegt Georg Willi nicht. Er schiebt sein Fahrrad durch die Innsbrucker Innenstadt, bleibt alle paar Meter stehen, plaudert mit Passanten, nickt dabei bedächtig und hört sich die großen und die kleinen Sorgen an. "Ich mag die Grünen nicht, aber dich schon", sagt eine ältere Frau. Ganz kurz huscht ein Lächeln über das Gesicht des Wahlkämpfers. Es sind diese Begegnungen, die dem grünen Bürgermeisterkandidaten die Überzeugung vermitteln, er befinde sich auf dem richtigen Kurs.

Wenn am Sonntag in Innsbruck Gemeinderat und Bürgermeister gewählt werden, könnte es das große Comeback der Grünen werden – auch wenn sie am selben Tag bei den Landtagswahlen in Salzburg vermutlich wenig Grund zum Feiern haben werden. Innsbruck ist eine Hochburg der Partei, Ergebnisse über 20 Prozent sind keine Seltenheit. Bei Europawahlen kratzte man sogar an der 30-Prozent-Grenze. Auch jetzt gibt es Umfragen, welche die andernorts abgehalfterte Partei auf Platz eins sehen und Georg Willi in der Stichwahl – gegen die amtierende Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer von der Liste Für Innsbruck, einer Abspaltung der ÖVP, oder gegen Rudi Federspiel, den Law-and-Order-Mann der Freiheitlichen. Zwischen den drei ungleichen Kandidaten wird das Rennen entschieden.

Auf diese Gemeinderatswahl blicken viele Grüne aus dem ganzen Land hoffnungsvoll: "Innsbruck könnte das größte Comeback seit Lazarus werden", prophezeite der grüne Bundessprecher Werner Kogler bereits im vergangenen Oktober.

Georg Willi weiß, welche Bedeutung diese Wahl hat – und gibt sich dennoch seelenruhig wie immer. Man kann sich mit ihm ausgezeichnet langweilen, auch kurz vor der Wahl, während alle hektisch um ihn herumwuseln. Wenn der groß gewachsene 58-Jährige über Gemeinwohl spricht, über erneuerbare Energien oder Stadtplanung, dann wirft er nicht mit Pointen um sich – und meint am Ende: "Ich weiß schon, dass ich manchmal als ein bisschen fad gelte."

Dass Georg Willi selten die Nerven verliert, ärgert seine Gegner am meisten. Legendär sind die Duelle mit Herwig van Staa im Tiroler Landtag. Während der ÖVP-Landeshauptmann immer lauter wurde, zog sich Willi zurück wie ein unbeteiligter Mediator. Diese Eigenschaft habe er sich als Leiter eines Kirchenchors angeeignet, erzählt er. "Wenn ich eine Bach-Fuge mit acht Stimmen dirigiere, mit heiklen Stellen, dann muss ich souverän führen und darf keine Furcht ausstrahlen."

Die Unaufgeregtheit schadet seiner Popularität nicht. Im Gegenteil. In der Tiroler Landeshauptstadt erhält keiner so viele Vorzugsstimmen wie Willi. 4600 waren es bei der Nationalratswahl 2013 – auf Platz zwei lag eine Kandidatin der SPÖ mit nicht einmal halb so vielen Stimmen.

Ideologische Überzeugungstäter waren in der Ära Glawischnig ungern gesehen

Trotzdem polarisiert Georg Willi, vor allem in der eigenen Partei. Er ist seit 30 Jahren Politiker, war Gemeinderat, Landtagsabgeordneter und Nationalrat. Ursprünglich war er Mitglied der bürgerlichen Vereinten Grünen und maßgeblich daran beteiligt, dass seine Partei mit der Alternativen Liste fusionierte – ein grünes Urgestein.

Andererseits wurde er mit den Jahren zu einem jener Veteranen, die man gar nicht mehr so gerne in der Partei sah. Ruhig, bedächtig und ein wenig konservativ. Willi geht in die Kirche, singt im Chor und meldet sich am Telefon mit "Grüß Gott". Ist das der Typus Grünpolitiker, der die Partei zurückbringen wird?

Dass er als konservativ gilt, sei ein Missverständnis, sagt Willi, "auch wenn ich vielleicht so ausschau". Konservativ sei er beim Umweltschutz, aber sozialpolitisch stünde er links. "Wir brauchen den Ausgleich zwischen jenen, die viel Kohle haben, und den anderen", sagt er. Ende der neunziger Jahre verlangte er eine "Renaissance linker Werte" und forderte gleichzeitig, die Partei müsse sich auf ihre eigenen Themen konzentrieren. Man dürfe nicht mehr "zu jedem Würstel einen grünen Senf abgeben". Doch es kam anders.

In der Ära von Eva Glawischnig hatten Marketingexperten das Sagen. Die Grünen gaben sich zwanghaft witzig, poppig, die alte Ernsthaftigkeit wich Slogans wie "Bio macht schön". Ideologische Überzeugungstäter waren ungern gesehen. Ein wenig Paternalismus schwang aber immer mit. Traten die Grünen einst an, um die Welt zu verbessern, so wirkten ihre Wahlkämpfe nun wie ein Erziehungsprojekt, das der Gesellschaft einen bestimmten Lebensstil aufzwingen wollte; garniert mit ein wenig Überheblichkeit und viel Rechthaberei. All das erzeugte ein Wir-Gefühl der Besserwisser. Keine Partei wirkte so bevormundend.