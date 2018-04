Einen Mann wie Emmanuel Macron kann man nicht einfach abweisen, schon gar nicht, wenn er zu Besuch kommt. Einen Präsidenten, der sein Land entschlossen reformiert, Europas "Wiedergeburt" verspricht und auch in Deutschland viele Menschen fasziniert. Entsprechend freundlich wird Angela Merkel den Franzosen an diesem Donnerstag in Berlin empfangen. Sie wird sich alle Mühe geben, Eintracht zu demonstrieren, und doch wird es ihr schwerfallen, die Wahrheit über die deutsche Europapolitik zu verschleiern.

Diese Wahrheit findet man in einem Berliner Hinterzimmer. Und auf einer Hinterbank des Bundestags. Bei Alexander Dobrindt, dem Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, und bei Martin Schulz. Doch dazu später.

Emmanuel Macron hat die europäische Bühne vor einem Jahr als eine Art Drachentöter betreten. Im französischen Wahlkampf hatte er Marine Le Pen besiegt und furchtlos für ein stärkeres, einigeres Europa gestritten. Macron hatte dem Nationalismus die Stirn geboten und, so schien es, ein Mittel gegen die destruktiven Kräfte gefunden. In Berlin bekam er damals viel Applaus, die allgemeine Erleichterung war groß.

Die EU war noch einmal davongekommen. Doch nun hat ein neuer Kampf begonnen.

Deutsche Politiker freuen sich, dass Macrons Überschwang gebremst wird

Nirgends wird das deutlicher als am vergangenen Dienstag in Straßburg. Als Macron dort das weite Halbrund des Europaparlaments betritt, brandet zunächst Applaus auf. Die meisten Abgeordneten haben seine Heldentat noch nicht vergessen. Als er dann spricht, halten sich die Parlamentarier aber auffällig zurück. Auch die, die noch vor Kurzem seine Nähe gesucht haben.

Mit Verve spricht Macron von seinen europäischen "Überzeugungen", wortreich beschreibt er die vielen Gefahren, die Europa drohten. "Ich möchte nicht einer Generation von Schlafwandlern angehören", fasst er zusammen. Eine Anspielung, die jeder versteht: 1914 war Europa schlafwandelnd in den Ersten Weltkrieg geschlittert.

Doch so sehr Macron sich bemüht, das europäische Feuer anzufachen, so verhalten sind die Reaktionen.

Der französische Präsident fordert einen Raum für europäische Debatten, mehr Demokratie. Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, hält ihm entgegen: "Echte Demokratie heißt nicht nur, Menschen zuzuhören, sondern sie auch entscheiden zu lassen." Eine gezielte Spitze, denn Macron hatte sich dagegen ausgesprochen, den nächsten Präsidenten der EU-Kommission durch Spitzenkandidaten bei der Europawahl zu bestimmen.

Macron fordert eine europäische Asylpolitik und beschwört die gemeinsamen Werte. Ein belgischer Abgeordneter der Grünen attackiert ihn scharf für das rigide Vorgehen der französischen Regierung gegen illegale Zuwanderer.

Nicht alle Einwände, die die Abgeordneten formulieren, wiegen gleich schwer. Aber ausgerechnet hier im Europaparlament trifft Macron, der europäische Erneuerer, auf eine sehr reservierte, disparate Öffentlichkeit. Und auf ganz unterschiedliche Interessen. "Macron ist in der Realität angekommen", fasst der Deutsche Manfred Weber später den Auftritt des Präsidenten zusammen. Es klingt fast, als freue er sich darüber, dass der europäische Überschwang des Franzosen endlich gebremst wird.