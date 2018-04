Wenn Angela Merkel kommende Woche nach Washington reist, dürfte sie ein Gastgeschenk für den Präsidenten dabeihaben. Mit deutscher Unterstützung prüft die Europäische Kommission gerade, wie sie Donald Trump im Handelsstreit entgegenkommen kann. Als möglich erscheint die Einigung auf einen Plan für den Abbau von transatlantischen Handelsbarrieren.

Es wäre ein Deal, wie ihn der amerikanische Präsident liebt. Er wirft eine äußerst unangenehme Frage auf: Zahlen sich Trumps Erpressungsversuche, seine wüsten Beschimpfungen, seine Rücksichtslosigkeit am Ende für ihn aus?

Immerhin geht nicht nur Merkel auf Trump zu. Südkorea hat seine Einfuhrregeln bereits gelockert, nachdem die Amerikaner gedroht hatten, die Stahlindustrie des Landes andernfalls mit Strafzöllen zu belegen. Nun können amerikanische Autofirmen mehr Fahrzeuge nach Korea exportieren. Bei den Verhandlungen über eine Reform des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta sind Mexiko und Kanada offenbar zu Zugeständnissen bereit. Und sogar das mächtige China hat vergangene Woche angekündigt, seine Märkte stärker für ausländische Waren öffnen zu wollen.

Dabei haben in den vergangenen Wochen viele namhafte Wirtschaftsexperten argumentiert, Trump könne den von ihm angezettelten Handelskrieg nur verlieren. Sie verweisen unter anderem auf den Versuch seines Amtsvorgängers Barack Obama, die amerikanische Reifenindustrie zu schützen. Dazu hatte er chinesische Reifenimporte mit einem Strafzoll von 35 Prozent belegt – und tatsächlich wurden daraufhin weniger Reifen aus China eingeführt. Allerdings verhängten die Chinesen im Gegenzug Strafzölle auf die Einfuhr von amerikanischem Geflügel. Am Ende entstanden in der Reifenbranche weniger neue Arbeitsplätze, als anderswo verloren gingen.

Diese Episode unterscheidet sich aber in einem wichtigen Punkt von der heutigen Situation: Damals setzten sich die Betroffenen gegen die amerikanischen Aggressionen zur Wehr. Derzeit scheint die Bereitschaft dazu gering zu sein.

Dabei wäre gerade China ein mächtiger Gegner. Das Land ist der drittwichtigste ausländische Absatzmarkt für amerikanische Firmen und beheimatet spezialisierte Zulieferbetriebe, auf deren Teile viele amerikanische Unternehmen angewiesen sind. Legen chinesische Behörden diese Betriebe still, drohen auch in den USA Produktionsausfälle. Hinzu kommt, dass die chinesische Währungsbehörde US-Staatsanleihen im Wert von mehr als tausend Milliarden Dollar hält. Sie ist damit einer der wichtigsten Gläubiger der amerikanischen Regierung. Die wiederum braucht das Geld, weil Trumps Steuersenkungen tiefe Löcher in den Staatshaushalt reißen.

Die Chinesen haben die wunden Punkte der amerikanischen Regierung bereits identifiziert. Sie haben eine Liste mit Gegenmaßnahmen vorbereitet und sich dabei gezielt Waren ausgesucht, die aus Regionen kommen, in denen die Menschen traditionell für die Republikaner stimmen. Deshalb steht beispielsweise Soja ganz oben auf der Liste. Im landwirtschaftlich geprägten Mittleren Westen haben sich viele Bauern auf den Anbau von Sojabohnen für den Export spezialisiert. Eine ähnliche Zusammenstellung politisch sensibler Produkte kursiert auch in Brüssel. Die Europäer wollen im Ernstfall Whiskey mit Zöllen belegen. Der kommt häufig aus Kentucky, der Heimat von Mitch McConnell, dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat.