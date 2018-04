Bereits vor vielen Monaten konnte man lesen, dass Oskar Roehler einen neuen Film gedreht hat und dass es sich dabei um die Adaption eines Romans von Thor Kunkel handelt. Der Film, der am 3. Mai ins Kino kommt, heißt HERRliche Zeiten, der Roman Subs. Eine bemerkenswerte Zusammenarbeit. Schließlich ist Oskar Roehler ein berühmter Regisseur, und viele werden sich zumindest an Die Unberührbare mit Hannelore Elsner erinnern, seinen erfolgreichsten Film aus dem Jahr 2000. Auch jetzt spielen namhafte Schauspieler mit. In den Hauptrollen: Katja Riemann, Oliver Masucci und Samuel Finzi. Thor Kunkel aber, der Autor der Romanvorlage, ist vor allem als Rechter verschrien – auch wenn das, abseits des Kulturbetriebs, nur kaum oder kaum noch bekannt sein dürfte.

