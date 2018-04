Mitten in der Innenstadt, auf einem S-Bahnsteig am Jungfernstieg, erstach am vergangenen Donnerstag der 33-jährige Mourtala M. seine Ex-Freundin Sandra P., 34, und die einjährige gemeinsame Tochter. Bald wurde bekannt, dass der Mann aus dem Niger stammt und zur "Lampedusa-Gruppe" gehörte, die 2013 in der St.-Pauli-Kirche von Pastor Sieghard Wilm unterkam.

DIE ZEIT: Herr Wilm, wie haben Sie erfahren, dass der mutmaßliche Doppelmörder vom Jungfernstieg einer "Ihrer" Flüchtlinge war?

Sieghard Wilm: Ein Journalist hat angerufen und gefragt, ob ich den Namen kenne. Zuerst fiel mir überhaupt nichts ein, dann habe ich in die Belegungsliste geguckt, die wir irgendwann angelegt haben, da stand der Name drin.

ZEIT: Wie gut kannten Sie Mourtala M.?

Wilm: Ich kannte ihn kaum. Ich weiß nur noch: Er war sehr still. Das habe ich aber darauf zurückgeführt, dass er kaum Englisch konnte.

ZEIT: Sie sind bekannt geworden als Pastor der Lampedusa-Gruppe. Hatten Sie da nie mit ihm zu tun?

Wilm: Die Bild -Zeitung hat mein Gesicht direkt auf ein Foto des Tatorts montiert. Da wird ein Zusammenhang hergestellt, eine emotionale Nähe: der Pastor, der den Mörder betreute. Das ist völliger Quatsch. Mourtala M. war nie bei mir in der Seelsorge. Wir haben mit Unterstützung von Ehrenamtlichen 80 Personen ein Notquartier gegeben und für 200 gekocht, und das ist fünf Jahre her. Mourtala M. gehörte nie zum Kern der Bewegung. Dazu kommt, dass er Französisch sprach, ich aber nicht. Ich konnte mich also kaum mit ihm verständigen. Was mir noch wichtig ist: In den Medien heißt es, ich hätte dieser Person und den anderen Kirchenasyl gewährt. Das allein ist völlig falsch, das hatte nichts mit Kirchenasyl zu tun.

ZEIT: Was war es denn?

Wilm: Humanitäre Nothilfe. Die Männer waren in Hamburg gestrandet, waren alle schon im Winternotquartier der Stadt, und als das Programm im April beendet wurde, kamen sie zu uns. Wir haben ihnen Essen, Trinken, eine Unterkunft und medizinische Versorgung geboten. Da aktuell aber eine Kirchenasyl-Debatte läuft, ist das für manche ein guter Anlass, auszuteilen. Ein entsetzlicher Doppelmord ist geschehen, und die erste Reaktion ist: Wie können wir daraus für die Kirchenasyl-Debatte Kapital schlagen? Das halte ich für ethisch ausgesprochen fragwürdig.

ZEIT: An wen richtet sich Ihr Vorwurf?

Wilm: Die Bild-Zeitung liefert die Vorlage, und die Rechtspopulisten springen drauf. In den sozialen Medien wird dem Rassismus freier Lauf gelassen und die Kirche, die sich an die Seite der Geflüchteten stellt, beschimpft und bedroht. Da haben sich Leute richtig zur Hetze verabredet. Das ist eine erschreckende Form der Verrohung.

ZEIT: Was bedeutet der Fall für die Lampedusa-Gruppe?

Wilm: Wenn einer sich falsch verhält, fällt das auf alle zurück. Ich hatte schon Anrufe von Lampedusa-Leuten und anderen Flüchtlingen, alle ahnen, dass das ihre Situation verschlechtern könnte. Ich weiß, die Rechtspopulisten werden jetzt alle unter Generalverdacht stellen und sagen: Pastor Wilm tun die Täter leid, für die Opfer hat er kein Mitgefühl. Das ist Unsinn. Natürlich denke ich an die Opfer, das ist eine ganz abscheuliche Tat. Als Kirche sind wir dicht an den Menschen dran, auch an menschlichen Abgründen. Mourtala M. hat sicher eine harte Fluchtgeschichte hinter sich, da braucht man zur Verarbeitung durchaus therapeutische Hilfe, aber die muss man auch annehmen. Das Gericht hatte ihm ein Anti-Aggressions-Training vorgeschrieben. Dass es ein Hilfsangebot gab und er es offenbar nicht angenommen hat, macht mich immer noch ratlos, bestürzt und ärgerlich.

ZEIT: Wie ist es mit den anderen aus der Gruppe weitergegangen?

Wilm: Die Gruppe als Ganzes gibt es nicht mehr, manche sind gar nicht mehr in Deutschland. Wir haben nur noch mit etwa zehn von ihnen Kontakt. Die haben inzwischen Daueraufenthaltstitel, arbeiten seit Jahren, zahlen Steuern. Ich habe den Eindruck, die stehen relativ sicher im Leben.

ZEIT: Von den anderen 270 wissen Sie nichts?

Wilm: Zu größeren Beratungstreffen kommen auch mal 40. Darunter sind welche, die sehr schnell vorankommen, gut verdienen oder eine Ausbildung machen. Und es gibt Leute, die nicht gut klarkommen, krank werden, in Depressionen verfallen. Wenn Sie hundert Deutsche über fünf Jahre betrachten, kommt da auch alles vor, manche starten durch, und manche scheitern.

ZEIT: Was erhoffen Sie sich von der Politik?

Wilm: Ich möchte, dass alle humanitär Gesinnten sich jetzt nicht wegducken, sondern denen die Stirn bieten, die den Doppelmord populistisch instrumentalisieren wollen. Diese Hetze zeigt weder Respekt den Opfern gegenüber, noch bringt sie eine inhaltliche Debatte über Flüchtlings- und Integrationspolitik weiter.