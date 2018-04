Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.



Salazar habe Portugal ein halbes Jahrhundert nach der "Drei-F-Formel" regiert, heißt es: Fado, Fátima und Fußball.

Can Dündar ist Chefredakteur der Internetplattform Özgürüz. Er schreibt jetzt für uns wöchentlich über die Krise in der Türkei.

Der türkische Staatspräsident Erdoğan wandelt auf Salazars Spuren.

Den Fátima-Part der Gleichung, also die Religion, nutzt er ohnehin erfolgreich seit Beginn seiner politischen Laufbahn. In Bezug auf die beiden anderen, Musik und Fußball, unternahm er diesen Monat Vorstöße.

Nach Beginn der Militäroperation in Syrien reiste er Anfang dieses Monats mit einer Gruppe Sänger in die Nähe des Kriegsgebiets nach Hatay, dort ließ er sie zur Hebung der Kampfmoral auftreten. Als Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu alle Künstler, die sängen und musizierten, solange der Schmerz über die Gefallenen noch frisch sei, als "infame Bande" bezichtigte, brach eine Debatte los. Die Sänger in Erdoğans Begleitung wetteiferten darum, zu erklären, wie richtig ihr Tun und wie demokratisch das Land sei. Oppositionelle Künstler verwiesen dagegen auf die finanziellen Motive dieser Herzensbande, nämlich auf die Interessen, die manche Musiker mit der Regierung verbinden. Jetzt gibt es in der Türkei "Palast-Sänger" auf der einen und "Sänger des Volkes" auf der anderen Seite. Es ist Erdoğan gelungen, auch die Bühnen zu spalten.

Anschließend kam das dritte "F" an die Reihe, der Fußball. Erdoğan, der in jungen Jahren davon träumte, Fußballer zu werden, und jahrelang aktiv spielte, trat auf dem Parteikongress im Istanbuler Stadtteil Başakşehir für den gleichnamigen Fußballklub ein. Unmittelbar vor dem kritischen Spiel gegen Galatasaray rief er die Fans auf die Tribünen. Başakşehir ist die Lieblingsmannschaft der Regierung. Ihr Präsident ist ein Schwiegersohn von Erdoğans Schwager. Seine Frau leitet Erdoğans Büro in Istanbul. Bereits 2014 eröffnete Erdoğan persönlich das Stadion von Başakşehir, er schlüpfte in das Trikot der Mannschaft, lief mit berühmten Fußballspielern auf und blieb eine Viertelstunde auf dem Platz. Alle Pässe wurden ihm zugespielt, er schoss drei Tore. Nun hat Erdoğan sein eigenes Team, wie auch Mussolini, Franco und Ceaușescu ihr Team hatten.

Das Match, zu dem er die Fans ins Stadion rief, fand am letzten Sonntag statt. Der Aufruf des Staatspräsidenten sorgte dafür, dass all seine Gegner Galatasaray unterstützten. Auf einmal war das Spiel zu einem Kräftemessen zwischen Regierung und Opposition geworden. Die Galatasaray-Fans begrüßten die Başakşehir-Spieler mit dem Slogan: "Wir sind Soldaten von Mustafa Kemal (Atatürk)". Nach dem Spiel, das Galatasaray 2 : 0 gewann, twitterte die Vorsitzende der "Guten Partei", Meral Akşener: "Galatasaray: 2, Recep Tayyip Erdoğan: 0". Und das Satire-Portal Zaytung kündigte Haftbefehle für die Spieler an, die Tore gegen Başakşehir geschossen hatten.

Es sieht danach aus, dass es für Erdoğan beim Fußball nicht so einfach wird wie bei den beiden anderen "F". Das Regime mit Alleinherrscher, Einheitspartei und Einheitsmedien klappt, aber bei der "Einheitsmannschaft" hapert es.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe