Der Mann, der schon Geschichte ist, tänzelt auf der Bühne, reckt die Faust, schlägt sich mit der Hand auf die Brust und ruft: "Das Herz schlägt links!" Ein Grußwort für einen verdienten Genossen soll er hier in Bonn halten, doch Mike Groschek, der Chef der nordrhein-westfälischen SPD, redet, als kämpfe er um das politische Überleben. Und das stimmt sogar. Nur geht es dabei nicht um ihn. Sondern um seine Partei.

Groschek, der gern so auftritt, dass den Traditionsgenossen aus Essen, Oberhausen und Gelsenkirchen ganz kumpelig ums Herz wird, übernahm den Vorsitz der NRW-SPD vor knapp einem Jahr. Hannelore Kraft war da nach ihrem Debakel bei der Landtagswahl von allen Ämtern zurückgetreten. Obwohl nur als Übergangs-Chef inthronisiert, versprach der 61-jährige Groschek umgehend Epochales – "einen Neuanfang, der sich gewaschen hat". Bis zum Frühjahr 2019 sollte der Chef auf Zeit liefern. Doch nun ist schon in diesem Juni Schluss für Groschek. Weil in der Erneuerung nur die alte SPD der Strippenzieher und Seilschaftler sichtbar wurde. Und im Übergang der Niedergang. Groschek, so urteilt ein Vertrauter, "hat keine Lust mehr, sich diesen Laden noch ein weiteres Jahr anzutun".

114.000 der 460.000 deutschen Sozialdemokraten leben zwischen Rhein und Ruhr. Dort, so heißt es oft, liege das Kraftzentrum der Partei, dort schlage das Herz der Sozialdemokratie. Wenn an diesem Sonntag der Bundesparteitag der SPD in Wiesbaden zusammentritt, wird jeder vierte Delegierte aus Nordrhein-Westfalen anreisen. Andrea Nahles soll zur neuen Parteichefin gewählt und ein Plan zur inhaltlichen, organisatorischen und personellen Neuerfindung verabschiedet werden. Doch wie soll sich eine Partei erneuern, wenn ihr Herz nicht schlägt? Solange die NRW-SPD am Boden liegt, wird die deutsche Sozialdemokratie nicht auf die Beine kommen.

Dabei ist die Arithmetik nur das eine. Die wahre Bedeutung der Nordrhein-Westfalen für die Partei ist eine psychologische, man könnte auch sagen: eine mythologische. Die alte Geschichte von der Partei des selbstbewussten Industrieproletariats, von den tapferen Kämpfern für die kleinen Leute – man erzählte sie sich in NRW umso lauter, je rasanter sich die SPD entproletarisierte. Blaumann, Pütt, Steigerchor: So sind wir doch eigentlich noch immer. Denn tief im Westen wurde vor einigen Jahrzehnten die prägende Figur sozialdemokratischer Selbstbeschreibung geboren: der Kümmerer.

Der große Bruder, der die Dinge schon irgendwie geradebiegt, der mit anpackt, wenn Not am Mann ist. In NRW wurde er politisches Prinzip einer ganzen Partei – und zum Erfolgsrezept für den Landesvater Johannes Rau wie für die Landesmutter Hannelore Kraft. Die SPD subventionierte die sterbenden Industrien, umsorgte ihre Klientel, aber überforderte sie nicht – und sicherte sich so ihre Stimmen. Doch wirkte das Kümmern auch immer wie ein Sedativum: entmündigend, manchmal auch entmutigend. Für die Wähler und für die Genossen.

Ausgerechnet in NRW tritt die SPD nun in eine Kümmerer-Spätphase ein: Die vermeintlich "natürliche" Regierungspartei ist in der Opposition, umsorgen kann man von dort aus kaum noch. Aus dem Arbeiter ist ein Mythos geworden, aus dem Berufsstolz längst Bedürftigkeit. Geblieben ist gewissermaßen die Kehrseite der Kümmerer-Politik: Der Autoritarismus der Arbeiterführer, eine bevormundende Politik aus Proporz und Patronage. Macht euch keine Sorgen. Wir klären das.

Es ist ein System, das weit über die Landesgrenzen von NRW hinausstrahlt – und so ganz anders wirkt als die Reden von der Erneuerung. Viele sind Teil davon, Abgeordnete, Regionalchefs, Kreisvorsitzende. Einer aber gilt als Spinne im Genossen-Netz.

Norbert Römer machte Karriere bei der Bergbaugewerkschaft IG BCE, war Chefredakteur der Mitgliederzeitung Einheit und im Landtag zuletzt der Schatten von Hannelore Kraft. Sie regierte, und Römer sorgte dafür, dass die Fraktion spurte. Nach einem Jahr der Erneuerung, die die Partei jünger und weiblicher machen sollte, ist das also das Ergebnis: Ein 71-jähriger Mann sagt, wo es langgeht.