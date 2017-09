Im Zusammenhang mit den Untersuchungen um den Gifterpresser von Friedrichshafen hat die Polizei vorläufig einen Mann festgenommen. Polizeisprecher Markus Sauter sagte, die Ermittler seien durch Hinweise aus der Bevölkerung auf den Mann in einer Gemeinde im Landkreis Tübingen aufmerksam geworden. Der Festgenommene sehe dem Verdächtigen auf dem Fahndungsfoto ähnlich. Er werde derzeit vernommen. Sauter betonte aber, dass es keineswegs sicher sei, ob es sich bei dem Mann tatsächlich um den Gesuchten handelt.

Die Behörden veröffentlichten am Donnerstag ein Fahndungsfoto des Verdächtigen. Mitte September hatte der Unbekannte eine E-Mail an die Polizei, den Verbraucherschutz und mehrere Lebensmittelkonzerne geschickt und darin gedroht, bis Samstag 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen, sollte er den geforderten zweistelligen Millionenbetrag nicht erhalten. Bisher sind in Friedrichshafen fünf mit Ethylenglykol vergiftete Gläser Babynahrung gefunden worden. Das Fahndungsfoto stammt von einer Überwachungskamera in einem der betroffenen Märkte.

Angaben darüber, welche Produkte und welche Filialen konkret betroffen sein sollen, machte der Täter nicht. Er habe aber angekündigt, nationale und internationale Niederlassungen deutscher Lebensmittelkonzerne und Drogeriemärkte treffen zu wollen. "Wir nehmen diese Drohung sehr ernst", sagte Oberstaatsanwalt Alexander Boger in Konstanz.

Gefahndet wird nach dem Erpresser auch im Ausland, vor allem in Österreich und der Schweiz. Die Sonderkommission "Apfel" mit mehr als 220 Beamten geht von einem sehr skrupellosen Täter aus. Außer der Droh-Mail gab es bislang keinen weiteren Kontakt mit dem Erpresser.

Die Ermittlungsbehörden setzen auf Mithilfe der Bevölkerung. Im Polizeipräsidium Konstanz nehmen deswegen etwa ein Dutzend Mitarbeiter rund um die Uhr Hinweise entgegen.